Resultados de la vigesimoséptima jornada de Alevín Preferente

AMISTAD 1-1 RACING

Partido duro entre el Amistad y el Racing Club Zaragoza en el que los albiazules merecieron la victoria por el número de ocasiones que tuvieron. En la última jugada del partido, el colegiado anuló un gol del cuadro visitante, provocando la desesperación en el banquillo del Racing Club Zaragoza, que pudo haberse llevado el triunfo. Finalmente, ambos equipos se marcharon a casa con un punto cada uno.

Consulta todas las noticias de la categoría.

El Ebro y el Amistad protagonizaron un partido competido que se decidió en la recta final. En una primera parte muy igualada con llegadas por parte de los dos equipos, pero sin acierto, el resultado al descanso sería el mismo que al iniciarse el choque. La segunda mitad llevó una tónica similar a la primera hasta que, a falta de 10 minutos para llegar al final, el Hernán Cortés se adelantó a la salida de un córner por mediación de Grávalos, quien terminaba así de cuajar un gran partido. Apenas tres minutos después subió el cero a dos en el marcador gracias a Serrano y mediante otro córner , Vázquez hizo el cero a tres definitivo.

EBRO 0-3 HERNÁN CORTÉS

El Ebro y el Amistad protagonizaron un partido competido que se decidió en la recta final. En una primera parte muy igualada con llegadas por parte de los dos equipos, pero sin acierto, el resultado al descanso sería el mismo que al iniciarse el choque. La segunda mitad llevó una tónica similar a la primera hasta que, a falta de 10 minutos para llegar al final, el Hernán Cortés se adelantó a la salida de un córner por mediación de Grávalos, quien terminaba así de cuajar un gran partido. Apenas tres minutos después subió el cero a dos en el marcador gracias a Serrano y mediante otro córner , Vázquez hizo el cero a tres definitivo.

Ebro: Lobato, Sanz, Raúl, Navarro, Emilio, Cuesta, Aarón, Barcelona, Rebullida, Izan y Pereira. También jugaron: Pablo, Silvestre, Mañas, Lucas y Tchente.

H. Cortés: Peguero, Grávalos, Amine, Ignacio, Yoel, Daniel, Serrano, Morote, De Miguel, Torres y Subías. También jugaron: Aparicio, Hugo, Berrio, Trullén y Camacho.

Goles: 0-1, min. 51: Grávalos. 0-2, min. 53: Serrano. 0-3, min. 56: Vázquez.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó al visitante Amine.

R. Zaragoza: Olmos, Marc, Esteban, Sambu, Cervera, Soriano, Félix, Cuartero, Krall, Beltrán y Juan. También jugaron: Laseca, VIcente, Pablo y Jorge.

REAL ZARAGOZA 4-0 EL SALVADOR

Ni aún con la liga sentenciada el Real Zaragoza dejó de pisar el acelerador en el partido en el que se enfrentó a El Salvador. Apenas pasado el primer cuarto de hora, Krall inauguró el marcador. Él mismo, se encargó de doblar la diferencia en el minuto 22, provocando que el conjunto blanquillo se marchara con dos goles de ventaja al vestuario. Una vez reanudado el juego, Beltrán y Soriano acabaron de sentenciar el encuentro.

R. Zaragoza: Olmos, Marc, Esteban, Sambu, Cervera, Soriano, Félix, Cuartero, Krall, Beltrán y Juan. También jugaron: Laseca, VIcente, Pablo y Jorge.

El Salvador: Miranda, Diego, Alberto, Mostacero, Yugueros, Divasson, Perches, Ara, Castillo, Nuño y Giménez. También jugaron: Rivas, Glera, Remacha y Falcón.

Goles: 1-0, min. 16: Krall. 2-0, min. 22: Krall. 3-0, min. 46: Beltrán. 4-0, min. 50: Soriano.

Árbitro: Martín Hernández.

Montecarlo: Holostenco, Bermejo, Martinelli, Puertas, Asensio, Antonio, Núñez, Bordetas, Dos Santos, Calvo y Sancho. También jugaron: Bretos, Garcés, César, Ramiro y Roche.

STADIUM VENECIA 1-2 MONTECARLO

Partido marcado por un error en el pase al portero en el minuto 3 que le permitió al Montecarlo ponerse por delante en el marcador. A partir de aquí, el partido se igualó y en el rechace de una falta el Satiadium Venecia igualó el partido. A los pocos minutos, el Montecarlo se aprovechó de la salida de la defensa y sorprendió a los locales adelantándose de nuevo. En la segunda parte el partido continuó muy igualado, pero el Stadium Venecia no fue capaz de igualar el choque.

St. Venecia: Sergio, Salafranca, Sarrato, Colás, Castillo, Lavilla, Jerez, Máñez, Ruiz, Marcos y Somaló. También jugaron: Simón, Montel, Suils, Pardillos y Alejandro.

Montecarlo: Holostenco, Bermejo, Martinelli, Puertas, Asensio, Antonio, Núñez, Bordetas, Dos Santos, Calvo y Sancho. También jugaron: Bretos, Garcés, César, Ramiro y Roche.

Goles: 0-1, min. 2: Puertas. 1-1, min. 15: Colás. 1-2, min. 18: Bretos.

Árbitro: Cots González.

Goles: 1-0, min. 5: Cebrián. 2-0, min. 14: Kerekes. 3-0, min. 16: Quílez. 4-0, min. 27: Melic. 5-0, min. 29: Sánchez.

Destacado El Stadium Casablanca presenta un nuevo Cesaraugusta internacional

ACTUR PABLO IGLESIAS 5-0 HELIOS

El Actur Pablo Iglesias ganó sin problema alguno al Helios. Los locales mantuvieron su idea de de tocar el balón durante todo el partido, logrando en la primera mitad endosarle a su rival cinco goles, obras de Cebrián, Kerekes, Quílez, Melic y Sánchez. La segunda mitad no fue más que un mero trámite antes de que se consumara el triunfo del Actur Pablo Iglesias.

Actur Pablo Iglesias: Tarín, Angulo, Rivera, Casado, Cebrián, Rodrigo, Lahoz, Melic, Lopes, Blasco y Kerekes. También jugaron Tabuenca, Navarro, Quílez, Sánchez y Abad.

Helios: Márquez, Iguacel, González, Ojeda, Tejero, Quijada, Dalmau, García, Baro, Asun y Romero. También jugó Gómez.

Goles: 1-0, min. 5: Cebrián. 2-0, min. 14: Kerekes. 3-0, min. 16: Quílez. 4-0, min. 27: Melic. 5-0, min. 29: Sánchez.

Árbitro: Lolumo Jarabo.

Árbitro: Calahorra Aranda.

JUVENTUD 6-2 ALCAÑIZ

El Juventud goleó al Alcañiz en un partido en el que cuando los alcañizanos quisieron reaccionar, ya era demasiado tarde. Los locales saltaron al terreno de juego muy enchufados, y Sanz, Romero y García en dos ocasiones les dieron a los naranjas cuatro goles de ventajas antes del descanso. La segunda parte fue más igualada. En el minuto 43 Bielsa recortó distancias, pero al momento Sanz volvió a aparecer para anotar el cinco a uno. A continuación, Gómez hizo el sexto y Anento maquilló el resultado final haciendo el seis a dos.

Juventud: Uche, Córdoba, Garrido, Ara, Sanz, García, Romero, Stan, Acero, Martínez y Lacosta. También jugaron Trasca, Calvo, Fernández y Gómez.

Alcañiz: Robres, Pitarque, Pallarés, Anento, Bielsa, Losilla, Popa, Martínez, Romero, Royo y Boix. También jugaron Gil, Martín, Lázaro y Griñón.

Goles: 1-0, min. 2: Sanz. 2-0, min. 9: García. 3-0, min. 10: García. 4-0, min. 24: Romero. 4-1, min. 43: Bielsa. 5-1, min. 46: Sanz. 6-1, min. 48: Gómez. 6-2, min. 50: Anento.

Árbitro: Calahorra Aranda.

STADIUM CASABLANCA 1-1 UNIÓN

La Unión lleva cuatro partidos seguidos sin sumar de tres en tres

El Stadium Casablanca y la Unión hicieron méritos para llevarse el triunfo, pero finalmente se consumó el reparto de puntos. En la primera parte el Stadium Casablanca dominó claramente durante gran parte del tiempo. Giménez hico el uno a cero y aún tuvo más ocasiones para ampliar el marcador. La Unión empató el choque por mediación de Roca en una jugada a balón parado con un buen remate de cabeza. Antes del descanso, los de La Jota tuvieron alguna oportunidad para marcharse al descanso con ventaja. Una vez reanudado el juego, la Unión se mantuvo bien plantada, sin sufrir en exceso, aunque en los últimos 15 minutos el Stadium Casablanca fue superior y dispuso de ocasiones, pero no tuvo el acierto necesario para llevarse los tres puntos.

St. Casablanca: Gonzalvo, Navarro, Retornano, Giménez, Bellmunt, Blancas, Franco, Marco, Andujar, Marín y Sánchez. También jugaron Gracia, Mauleón, Azcón, Linares y Arilla.

Unión: Crespo, Rodríguez, Frías, Noe, Lasarte, Ruiz, Roca, Frej, Pardo, Colmenero y Manteca. También jugaron Ramírez, López, Martínez, Aranda y Clos.

Goles: 1-0, min. 10: Giménez. 1-1, min. 26: Roca.

Árbitro: Fuertes Pablo.

BALSAS PICARRAL 0-1 OLIVER

Partido con dos estilos muy diferentes, con una parte para cada equipo, en el que los del barrio Oliver salieron victoriosos. El partido comenzó con los visitantes ejerciendo una presión muy alta sobre el equipo local, que no conseguía sobrepasar la primera linea de presión del equipo del barrio Oliver. Los del Picarral lo intentaban pero no lograban salir desde atrás con el balón jugado. Fruto de un robo en zona media se produjo una falta que a la postre sería decisiva en el devenir del partido. La falta se coló por arriba, consiguiendo los visitantes el cero a uno en el ultimo tercio de la primera mitad gracias a Badía. En la segunda mitad el desgaste de los visitantes les paso factura, sintiéndose el conjunto gualdinegro más cómodo sobre el terreno de juego, encontrando más espacios para poder jugar, lo que hizo que se adueñaran del partido, encerrando al Oliver en su campo. Las ocasiones se sucedieron, produciéndose sendos palos, sin embargo no estuvieron certeros en la finalización. Hasta tuvieron la oportunidad de empatar al final con un tiro libre indirecto dentro del área que no consiguieron materializar.

Balsas Picarral: Bello, Cristian, Merino, Carbonel, Biel, De Gregorio, Enrech, Izan, Juan, Ginés y Alejandro. También jugaron: San Martín, Bellido, Hugo, Hernando y Grao.

Oliver: Álvaro, Enrique, Badía, Andrés, Palomeras, Acerete, Carreras, Terraz, Ariño, Abad y Trallero. También jugaron: Guerrero, Kyei, Alberto, Kristian y Óscar.

Gol: 0-1, min. 25: Badía.

Árbitro: Muñoz Pueyo. Amonestó al local Carbonel y al visitante Álvaro López.

Más información sobre el deporte aragonés en la web de Afición.