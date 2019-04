Doce puntos en juego, cuatro partidos por delante, y máxima tensión entre unos pocos elegidos en la División de Honor Cadete de Fútbol por los primeros puestos y otros sufridores en los últimos. Con el liderato decidido hace días y una de las plazas de descenso recién asignada dará comienzo la vigésimoseptima jornada de liga, que se disputará en sábado, salvo el Binéfar-Amistad.

En la zona noble se enfrentarán Real Zaragoza y Juventud (11.00), si bien los blanquillos ya son poseedores del campeonato, todavía tienen al alcance de su mano el reto de cerrar una temporada plena de victorias, enfrente, el equipo naranja, a quien casi no le está permitido fallar si quiere alcanzar el segundo puesto. Casablanca y Huesca se verán las caras (9.45) en el Gregorio Usábel. Los visitantes, que no pudieron la semana pasada con el líder pese a no dejar malas sensaciones, se medirán a los verderoles, que, si bien no pueden alcanzar fácilmente los primeros puestos, seguro presentarán dura batalla. Por su parte, el Ebro, que aprovechó la derrota del cuadro oscense para arrebatarle la segunda plaza, recibe a un Teruel (17.15) cada vez más cerca de sellar de forma definitiva la permanencia.

Por intentar salir de los puestos de descenso se enfrentarán, por un lado el San José al Montecarlo en el José Luis Violeta (15.00). Los locales, asentados en mitad de tabla aunque perdiendo algo de fuelle en las últimas semanas, se medirán a un equipo necesitado de puntos y que están obligados a ganar. En una situación un tanto menos agónica pero bastante compleja se encuentra el Actur Pablo Iglesias, que se medirá a El Olivar (19.30), también en zona media y con una buena racha de resultados positivos.

Y por sellar la permanencia, el Monzón, cuatro puntos por encima de los puestos de descenso, recibirá al Oliver (12.00) que viene de perder por la mínima contra el Ebro, y que en este final de temporada está colaborando con sus juveniles para que estos consigan sus objetivos. También habrá enfrentamiento directo entre dos equipos empatados a veinticinco puntos, Ejea y Balsas (10.00), donde uno de los dos podría, en caso de ganar y dependiendo de terceros resultados, respirar tranquilo los próximos tres partidos.

Con menos trascendencia a efectos clasificatorios se disputará el Binéfar-Amistad. Los locales, una vez certificado su descenso de categoría, se medirán a los de Juslibol (12.00) que están terminando la temporada en plenitud de fuerzas.

