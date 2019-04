Ebro y Ejea se examinan ante rivales de 'play off' de ascenso a Segunda División B

Retoma la actividad competitiva el Ebro tras el parón obligado por la retirada del Ontinyent, contra el que debiera haber jugado la semana pasada. Si antes del descanso se jugaba un partido complicado ante el líder Atlético Baleares, ante el que sacaba un buen empate, esta vez espera el segundo clasificado, el filial del Villarreal, en otro compromiso de extrema complejidad que se jugará el sábado a las (17.00) en el Miniestadi de la Ciudad Deportiva castellonense.

Un descanso que ha venido bien para recuperar del todo a futbolistas que estaban entre algodones como Luca Ferrone, mientras que no podrá correr la misma fortuna Sergio Cortés, que continuará como baja.

Reto difícil pero no imposible, como ya se demostró en la ida, donde los de Manolo González interpretaron a la perfección la manera de jugar a los amarillos, dándoles el balón, estando juntos y aprovechando las oportunidades que tuvieron. Un esquema que no será muy distinto esta vez, aunque en un terreno de juego más grande y favorecedor al filial.

Un día más saltarán los arlequinados con la intención de demostrar por qué son los mejores foráneos del grupo, y si se consiguiese un marcador positivo, acercarse más si cabe a ese quinto puesto, que siendo realistas, parece como máximo el tope a alcanzar, aunque si se diera el improbable caso de ganarlo todo, las posibilidades de algo más gordo, aumentarían.

Mucha ilusión en la expedición por dejar huella en un nuevo campo difícil, como se viene haciendo prácticamente a lo largo de todo el año.

Con un prisma diferente al de siete días atrás, afrontará el Ejea un reto muy ilusionante, el de tratar de superar a uno de los gigantes del grupo, el Hércules, en un duelo que tendrá lugar el sábado en terreno ejeano desde las (19.00).

Y es que por fin los de Guillermo Fernández consiguieron lo que ansiaban, un triunfo que se resistía desde hacía ocho jornadas, haciéndolo en el complicado terreno del Lleida, en un partido que fue una demostración de madurez, solventando circunstancias tan complicadas como el fallar un penalti con 0-0 y afrontar el último cuarto de hora más el descuento en inferioridad tras ser expulsado Diego Suárez.

El del sábado puede ser un momento clave y casi decisivo, no en vano ganar supondría pasar la barrera sicológica de los 40 puntos, esa que si se supera, ya se está a un paso de la permanencia. No será fácil conseguirlo, pues los alicantinos son, un año más, uno de los firmes aspirantes al ascenso, por presupuesto y por historia de este club que militó no hace tanto en Primera División.

No se le dan mal al Ejea los conjuntos de la zona noble como local. En la localidad cincovillesa ya sucumbieron Atlético Baleares y Barcelona B y otros grandes como Cornellá, Lleida, Badalona o Espanyol B, empataron. Se espera que siga la racha, en una tarde que promete un excelente ambiente, ya que se ha decretado Día del Club, con diversas actividades preparadas para que más gente se acerque al Municipal a dar aliento a los suyos.

