La penúltima jornada de la liga regular de la Primera División Masculina A1 trajo consigo choques muy atractivos entre equipos que ya están pensando en los cruces que decidirán al campeón del título. Las victorias de gran prestigio del Cristo Rey y el EM El Olivar ante rivales de entidad, o el triunfo del CB Fuentes para asegurar su presencia en los cuartos de final fueron algunos de los platos fuertes de la jornada diecisiete.

Cristo Rey 68-58 CN Helios

(19-22, 14-11, 20-12 y 15-13)

El CN Helios sucumbió en la pista de un gran Cristo Rey en un encuentro marcado por el dominio colegial en el tercer cuarto, donde cobró una renta a su favor de ocho puntos que supo administrar hasta el pitido final. La primera parte estuvo muy igualada, con ciertas pérdidas por parte de ambos conjuntos y bastante contacto en algunos tramos. Fruto de esta parejidad se llegó al descanso con 33-33. En la segunda mitad, los locales sacaron mucha ventaja de sus pívots, que hicieron mucho daño en la zona a los heliófilos. Javier Pardos no faltó a su habitual cita con la pintura, y anotó 20 puntos y capturó un total de 15 rebotes para acabar con 25 de valoración. El CN Helios intentó reaccionar tras el arreón del cuadro colegial, pero los locales se sobrepusieron aprovechando su superioridad en el juego interior. Victoria vital del Cristo Rey ante un rival directo en la lucha por un mejor emparejamiento en los cuartos de final.

Patria Hispana Seguros Almozara 64-68 EM El Olivar

(20-17, 20-17, 12-19 y 12-15)

El EM El Olivar logró un gran triunfo ante el Patria Hispana Seguros Almozara en un bonito partido de baloncesto entre dos equipos que siempre proponen un juego atrevido y dinámico. Fue un choque de mucho contacto con dos mitades bastantes diferenciadas. En la primera parte, los ataques se impusieron a las defensas, y fue el conjunto local quien lograba estar siempre por delante en el marcador, si bien es cierto que sus ventajas no superaron los ocho puntos de margen en ningún momento. En la segunda mitad, los verdiblancos salieron dispuestos a remontar su desventaja e impusieron una intensa defensa que los de la Almozara no pudieron contrarrestar. El EM El Olivar le dio la vuelta al marcador gracias al acierto desde el triple, y supo controlar bien los tiempos del partido en los instantes finales para conseguir una victoria muy importante.

Quimicamp Octavus 65-67 CB Fuentes

(19-13, 21-28, 16-10 y 9-16)

El CB Fuentes se aseguró el pase a los cruces tras derrotar a domicilio al Quimicamp Octavus en un encuentro muy reñido en el que brilló especialmente Jorge Navallas, que terminó con 30 de valoración. Los visitantes se presentaban al choque con un juego interior bastante debilitado para hacer frente a Benjamín Maloba, el jugador más valorado de la categoría. Los blanquiazules comenzaron dominando, logrando una ventaja de diez puntos en los primeros siete minutos. A partir de aquí, el cambio defensivo a zona por parte de los de Fuentes de Ebro se le atragantó a los utebanos, y las diferencias se fueron aminorando poco a poco en un segundo cuarto marcado por el acierto de ambos equipos desde el triple. Al descanso se llegó con una igualdad máxima, y con el 40-41 campando en el marcador. En la reanudación, el Quimicamp volvió a tomar el mando en la parcela ofensiva, pero los rojillos impusieron una enorme defensa colectiva que provocó que los locales no encontraran la forma de atacar. Navallas se hizo dueño y señor del partido en el tramo final y puso a su equipo por delante en el último minuto con una ligera ventaja de dos puntos que supo administrar jugando con mucho criterio.

Old School 82-56 Peñas Huesca

(29-14, 17-24, 18-3 y 18-15)

El Old School venció en su pista al Peñas Huesca en un partido muy serio de los locales, que sentenciaron el choque en el tercer cuarto. El Old School empezó el duelo de la mejor manera, con una adecuada circulación de balón, atacando rápido y con acierto desde el exterior. Fruto de todo ello se pusieron quince puntos arriba al final del primer cuarto. En el segundo parcial, los oscenses reaccionaron y con un triple sobre la bocina lograron recortar su desventaja para ponerse ocho puntos abajo antes del descanso. En el tercer parcial, el cuadro local volvió a imponer el juego del primer cuarto, y mejoró en defensa para cerrar su aro, además de que los peñistas estuvieron bastante desacertados. Ya con todo resuelto, puesto que el Old School estaba 23 puntos arriba, el último periodo fue un mero trámite, y se produjo un intercambio de canastas entre ambos equipos. Andrés Solanas acabó como jugador más destacado gracias a sus 36 de valoración.

El encuentro entre el Unizar Azulejos Moncayo CBZ y el Juventud Osca quedó aplazado con fecha todavía por confirmar.

