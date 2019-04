La última fecha de la liga regular en el Campeonato de Aragón Júnior Masculino dejó interesantes duelos entre grandes equipos, unos conjuntos que ya piensan en los decisivos cruces que comenzarán con los cuartos de final y las semifinales el próximo fin de semana.

Destacado Resultados de la jornada decimoséptima en la Primera División Masculina A1

Basket Zaragoza B 82-77 Stadium Casablanca

(18-25, 24-12, 16-21 y 24-19)

El Basket Zaragoza B venció al Stadium Casablanca en un bonito partido de baloncesto que pudo disfrutarse en la tarde-noche del martes 2 de abril. Ambos equipos tuvieron opciones de llevarse la victoria hasta los últimos minutos, pero fueron los rojillos quienes se mostraron más efectivos en la faceta anotadora para anotarse un nuevo triunfo en su casillero. Los verdiblancos golpearon primero adjudicándose el primer parcial, pero el cuadro local aprovechó varias pérdidas de balón del Stadium para igualar el choque al inicio del segundo cuarto. El Basket Zaragoza B tiró de acierto en estos segundos diez minutos para irse al descanso cinco puntos arriba. El alto ritmo de juego continuó tras el intermedio, pero eran los locales quienes anotarían tres triples consecutivos para ponerse nueve puntos arriba. Sin embargo, los verderoles, lejos de venirse abajo, respondieron de inmediato y empataron en el electrónico. El último periodo comenzó con un 58-58 que auguraba emoción hasta el final. Los primeros minutos fueron un continuo intercambio de canastas en el que los visitantes erraron varios tiros libres. A falta de dos minutos para la conclusión, el Stadium estaba por delante (69-70), a pesar de haber fallado cinco tiros libres. Pero los rojillos se pusieron de nuevo las pilas y atinaron desde la línea de tres para remontar y llevarse un nuevo triunfo en un enorme encuentro.

Azulejos Moncayo CBZ 59-50 CN Helios

(15-12, 11-16, 23-10 y 10-12)

El Azulejos Moncayo CBZ derrotó al CN Helios en un choque vital para los rojillos de cara a los cruces que comenzarán el próximo fin de semana. A pesar de los continuos fallos desde la línea de 6.75, el cuadro dirigido por Toño Martín se mostró fuerte y sólido en defensa a lo largo de los cuarenta minutos. El conjunto heliófilo respondió perfectamente al buen inicio de su rival con gran acierto en ataque en el segundo cuarto para irse dos puntos arriba al descanso. Tras el intermedio, el Azulejos Moncayo CBZ impuso su ley y se hizo dueño de la pista, atinando además desde el libre, al contrario que en jornadas pasadas. La intensidad en defensa del equipo rojillo, junto a su superioridad en la pintura, acabó desesperando a los azulones, que se vieron con una desventaja de once puntos antes del último periodo, una diferencia que resultó insalvable para poder darle la vuelta al marcador.



CB Cuarte 71-91 Old School

(18-18, 22-21, 20-26 y 11-26)

Intenso partido el vivido en el Colegio Británico entre el CB Cuarte y el Old School. El duelo no tuvo dueño hasta el último cuarto, en el que los visitantes fueron muy superiores a su rival. Fue un encuentro sin trascendencia en cuanto a resultado clasificatorio de cara a los cruces, y quizás por eso el tanteo fue tan alto, pero de gran importancia moral para ambos conjuntos. El acierto exterior fue claro protagonista a lo largo de los cuarenta minutos, y el intercambio de canastas fue una constante. La balanza se decantó del lado del Old School gracias a su actitud y esfuerzo en defensa. Fue un noble choque de tú a tú por parte de todos los jugadores que finalmente se llevó un cuadro visitante más despierto en la parcela defensiva.

Doctor Azúa 67-99 Basket Zaragoza A

(20-33, 15-22, 16-22 y 16-22)

El Basket Zaragoza A acabó la liga regular invicto con un total de 18 victorias. Su víctima esta vez fue un Doctor Azúa que realizó un increíble partido. Meterle 67 puntos al líder de la categoría no resulta nada fácil, pero los colegiales no dieron su brazo a torcer en ningún momento y compitieron de tú a tú hasta el final. Por su parte, el cuadro rojillo tiró de rotaciones pensando en los cuartos de final, pero no dejó de pisar el acelerador y rozó la cifra de los 100 puntos. El acierto del Basket Zaragoza A en cada uno de sus compromisos es bestial, y no parece que vaya a bajar el pistón en el último y decisivo tramo de competición. Pero quién sabe, a un partido todo es posible.

El Stadium Casablanca B-Peñas Huesca quedó aplazado con fecha todavía por confirmar.

Destacado Resultados de la jornada diecisiete en el Campeonato Júnior Masculino

