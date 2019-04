El Teruel le planta cara al líder Atlético Baleares

El CD Teruel se acerca un paso más a la salvación tras el empate obtenido en el choque frente al líder disputado en las instalaciones de Pinilla.

Consulta todas las noticias de la categoría.

Sorprendió de inicio el técnico del CD Teruel apostando por Marcos Ainoza en el lugar que otras veces ocupó Federico Bikoro. El conjunto local parecía querer tener el baló a través de la calidad del futbolista oscense. Sin embargo, fueron los de Manix Andiola quienes se apoderaron del mismo. De este modo la mayor parte del tiempo se jugaba dentro de la parte del terreno de juego defendido por el conjunto rojillo.

No obstante, hasta el descanso los peligros sobre la portería defendida por Antonio Valera no fueron muchos y casi siempre llegaban en acciones individuales o en balones profundos a la espalda de los defensores.

Hasta el minuto 11 no llegó el primer momento de cierta tensión. Samu se fue en velocidad y Edu Cabetas salió al cruce. El delantero balear cayó al suelo y los jugadores blanquiazules solicitaron con insistencia un posible penalti que el catalán David López, colegiado del encuentro, no sancionó.

Nuevamente los jugadores visitantes reclamaron sobre la media hora de juego un posible máximo castigo por derribo a Kike dentro del área.

Destacado El Teruel examina al líder Atlético Baleares y el Ejea se desplaza a casa del Lleida

Por su parte, el CD Teruel superaba en contadas ocasiones el entramado defensivo planteado por el líder. Ronald mantenía su jerarquía en el eje del equipo y sus compañeros buscaban con insistencia las apariciones de Diego Peláez, pero casi siempre sin éxito.

La última oportunidad previa al descanso volvió a estar en las botas de los atacantes isleños. En este caso fue Samu quién tras una buena jugada lanzó fuera un disparo ajustado a la base del poste.

El Teruel supo reaccionar al tanto balear con un gol de cabeza de Durán

La segunda mitad se inició bajo parámetros similares. El Atlético Baleares se apoderaba nuevamente del balón y la mayor parte del tiempo el juego transcurría sin peligro en las inmediaciones del área rojilla.

Todo cambió en el minuto 58. José Durán falló una cesión al portero dejando totalmente solo a Nuha frente a Antonio Valera Valera. El cancerbero andaluz derribó a su rival y el colegiado decretó penalti. El capitán Fullana se encargó del lanzamiento ajustado al poste para poner el 0-1 en el marcador.

El gol hizo reaccionar a los locales. Aso refrescó el equipo danto entrada a Bikoro y Franco Gauna para ensanchar el juego por las bandas. Franco convirtió la suya en una autopista y el peligro comenzó a rondar la portería de Karl.

El conjunto isleño cedió un saque de esquina por la derecha del ataque que Gabri se encargó de botar perfectamente. En el interior del area apareció poderoso José Durán para enmendar su error en el gol visitante.

A partir de ahí, el CD Teruel tomó el mando de la situación. El peligro rondaba la portería blanquiazul y Karl se multiplicaba para despejar la sucesión de saques de esquina logrados por los locales.

El Atlético Baleares tomó nuevamente el mando en los últimos compases. A falta de un minuto, Canario conecto un buen cabezazo que desvió el portero local. Y ya con el tiempo cumplido llegó la gran ocasión del partido en un extraordinario lanzamiento de Fullana desde fuera del área que se estrelló en el larguero. El rebote cayó a los pies de Hugo que mandó el balón por encima de la portería.

Ficha técnica:

CD Teruel: Valera, De la Mata, Gabri, Cabetas, Durán, Ronald, Ainoza (Franco Gauna, 63), Leira (Bikoro,. 64), Becerra, Dieste y Peláez (Iñaki, 81).

At. Baleares: Karl, Kike, Peris, Vallori, Rubén (Álvaro, 16), Yelko (Hugo, 71), Canario, Rovirola, Nuha (Hugo, 59) y Fullana y Samu.

Goles: 1-0, min. 58: Fullana de penalti. 1-1, min. 62: Durán.

Árbitro: David López (Colegio catalán). Ayudado por Edgar Ramírez y Edwar Miguel Gonzales. Amonestó a Antonio Valera, por los locales y a Rovirola, por los visitantes.

Más información sobre el deporte aragonés en la web de Afición.