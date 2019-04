El Utrillas doblegó al Seulcar San Fernando en un partido muy disputado en el que los errores de los zaragozanos decantaron la balanza. Los visitantes continúan así soñando con el ascenso, mientras que los blanquiazules continúan inmersos en plena lucha por la salvación.

La intensidad estuvo latente desde el primer minuto, con los dos equipos muy concentrados en lograr el primer tanto. Este llegó a los once minutos por parte de la escuadra minera, que aprovechó el rechace de un córner para volver a colgar el balón al área y hacer así el 0-1, no sin polémica arbitral por un posible fuera de juego. Este gol no amilanó al Seulcar, que siguió jugando de tú a tú a su rival, sin dejar de apostar por la posesión del balón.

Destacado El Casetas no pierde la fe y gana al Binéfar tras cuatro meses sin victoria

Cuando el partido parecía que se iba al descanso sin más novedades, un error en la salida de balón blanquiazul dejaba el gol en bandeja a Rodríguez, que batía sin complicaciones a Llorens. Tras el descanso, y con el viento a favor, el conjunto local se lanzó a recortar distancias, un premio que llegaría en el minuto 58, cuando Gascón se introducía en propia un balón tocado por los locales.

El Utrillas sentenció el partido en el 90

Este gol daba esperanzas a los hombres de Javier Calvo, que trataron de conseguir el segundo en una media hora restante en la que el Utrillas también tuvo sus oportunidades para sentenciar. Finalmente, en el tiempo de añadido, un nuevo error de la zaga local en la salida del balón suponía el tercer y definitivo tanto turolense, que resolvía así el encuentro.

Ficha técnica:

Seulcar San Fernando: Llorens, Torrea, Tobón, Deza, López, Cubel, Rodríguez, Latorre, Lázaro (So, 64), Palacios y Chueca (Ibáñez, 46).

Utrillas: Tavares, Ruiz (Redolar, 62), Esteras, Pandiella, Gascón, Fleta (González, 67), Cañas (Alamán, 61), Rodríguez (Sarr, 78), Palacián, Hernández y Bah.

Goles: 0-1, min. 11: Gascón. 0-2, min. 42: Rodríguez. 1-2, min. 58: Gascón, en propia. 1-3, min. 90 Hernández.

Árbitro: Zarzuela Salvador. Amonestó a los locales López y Palacios, y a los visitantes Pandiella y Gascón.

Toda la información del deporte aragonés en la web de Afición.