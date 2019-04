Un solitario tanto de Millán da los tres puntos al Magallón

El Mallén cayó derrotado en el José Viela ante un Magallón que sacó el máximo rédito posible a sus escasas llegadas. El cuadro local levó la iniciativa, pero la falta de profundidad y acierto en los metros finales impidió que llegara el tanto que habría supuesto un cambio de signo en el marcador. Finalmente, el gol de Millán fue suficiente para que los visitantes se llevaran la victoria en este duelo comarcal.

Poco fútbol se vivió en la primera parte, con un Mallén que lo intentaba con timidez ante un Magallón muy defensivo que esperó su oportunidad agazapado en su campo. Tras una media hora inicial de mucho respeto entre ambos conjuntos, fueron los rojillos quienes intentaron anotar el primero antes del descanso. Lo intentaron conseguir con un par de llegadas sin excesiva mordiente.

La propuesta defensiva del Magallón surtió efecto

Tras el paso por vestuarios, el panorama futbolístico no fue mucho más alentador. Pasado el cuarto de hora, Millán aprovechó un servicio de cabeza para adelantar a los suyos con un ajustado disparo cruzado desde la frontal. Con esta mínima ventaja, el Magallón se echó atrás y dejó el peso del partido al conjunto local, que no anduvo fino en la fase ofensiva. Aún así, De Pablo se topó con el palo tras un disparo pegado a la línea de fondo, una ocasión que hizo creer a los rojillos, pero que se diluyó tras la expulsión de Navarro por doble amarilla a cinco minutos del final. No hubo tiempo para más, y los tres puntos viajaron rumbo a Magallón.

Ficha técnica:

Mallén: Casaus, Navarro, Pamplona, Gendive, Gascón, Viela, Dutor (De Pablo, 72), Pérez (Marco, 57), Ruberte, Moreno y Soko.

Magallón: Lago, Falcón, Aznar (Aranda, 80), Broto, Zalaya (Arilla, 56), Romanos, Chicote (Roy, 44), Sánchez, Gil, Añaños (Bordeje, 63) y Millán.

Goles: 0-1, min. 60: Millán.

Árbitro: Fernández Firvida. Amonestó a los locales Pamplona, Marco y Moreno; y a los visitantes Broto, Añaños y Sánchez. Expulsó por doble amarilla al local Navarro (86’).

