Lapetra: "Estoy orgulloso de estos jugadores tras una temporada fantástica"

El equipo juvenil estuvo arropado al más alto nivel por el presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra, ante el decisivo partido ante el Reus, donde se jugaba el título de liga. El presidente bajó antes del decisivo encuentro al vestuario blanquillo a desearles suerte a los jugadores y cuerpo técnico, acompañado por Ramón Lozano, director de la cantera del Real Zaragoza y Pedro Suñén, responsable de la fundación del Real Zaragoza. Lapetra nada más terminar el partido se mostraba “orgulloso de los jugadores, en una temporada fantástica y que pasara lo que pasara ante el Reus, ya eran campeones, pero tenían que sacar esa casta de todos los partidos respetando al Reus y ganándoles, demostrando que somos los campeones”.

El trabajo de la cantera en el Real Zaragoza está dando sus frutos. “El introducir algo de sensatez y algo de sentido común en la Ciudad Deportiva, con una metodología que se trabaja desde la base y con el buen hacer de todos los técnicos, no solo los del División de Honor de este año, sino por todos los que han pasado estos jugadores, hacen que se saquen estos frutos y a la alegría de celebrar estos triunfos. Al final hay que dar el salto y hay que competir con los mayores, pero creo que estas generaciones estas suficientemente preparadas”.

El técnico del Real Zaragoza, Iván Martínez, mostraba sus satisfacción al final del partido por dirigir a un gran grupo de jugadores: “Ni en el mejor de los sueños me esperaba esto. Al final a base de trabajo con estos chavales, que son espectaculares, hemos creado una gran familia y hoy es el símbolo de toda la temporada. El último cambio sale con una actitud envidiable y marca el tanto de la victoria, eso refleja lo que es un equipo. Por último, no me queda más que darle la enhorabuena a los chicos y al cuerpo técnico”.

El goleador Miguel Puche, que tan solo llevaba siete minutos en el campo, consiguió un tanto que hace historia en el Real Zaragoza. “Llevamos trabajando todo el año solo para esto, estabámos convencidos de que íbamos a ganar y eso se ha notado. Yo he jugado diez minutos, al fin y al cabo, lo que han trabajado mis compañeros ha sido mucho, y se merecen más aplausos que yo”. Este equipo ha sido una gran familia todo el año y eso se ha notado, que sin grandes individualidades han conseguido el título de liga. “Somos un equipo y eso nos ha hecho grandes”. El equipo, saltó al terreno de juego con unas camisetas en recuerdo de su compañero Escuín, lesionado de ligamentos de su rodilla la semana pasada ante el San Francisco.