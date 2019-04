El Utebo se deja dos puntos ante el San Juan

Tablas en un partido de poder a poder. Saltó más concentrado el cuadro local, que comenzó mandando en el verde, imponiendo su ley en la línea medular. El San Juan no estaba cómodo, lo que se notaba en su juego, que no acababa de ser tan preciso como en otros encuentros. Encontró el premio del gol el conjunto utebero, obra de Juanma, que se marchó con calidad por banda izquierda, superando a Ribas con un potente disparo cruzado. El tanto tranquilizó a los locales, que siguieron amasando el esférico. Los hombres de Nacho Forcén comenzaron a presionar más arriba la salida de balón de los locales, que se encontraban muy cómodos tocando en su campo. La presión dio sus frutos y no tardaron en llegar las primeras ocasiones rojillas, desbaratadas por un inspirado Albero. El partido llegó al descanso con los de Juan Carlos Beltrán mandando en el electrónico.

El Utebo no aprovechó los pinchazos de sus rivales por el 'play off' de ascenso

El paso por vestuarios activó a los de San Juan de Mozarrifar, que saltaron al verde con una marcha más, arrebatando el cuero a los centrocampistas locales. Cano dio un paso al frente, comandando las operaciones de un cuadro rojillo que buscaba con ahínco el tanto que pusiera el empate en el marcador. El gol no llegaba y comenzaban a entrarle las prisas al San Juan, que veía como se le escapaba el partido. Sin embargo, cuando tan solo quedaban tres minutos, y tras coger un rechace en el área, Baldrés alojó el esférico en las redes defendidas por Albero, desatando el júbilo en el banquillo visitante. Aún tuvieron que sufrir los hombres de Forcén, pues el Utebo pudo llevarse la victoria desde los once metros, pero Ribas, con una brillante parada, le negó los tres puntos a los azulones.

Destacado Sale a flote el Sabiñánigo superando a un rival directo como el Tamarite

Ficha técnica:

Utebo: Albero, Capapé, Alvira, Félez, Molinos, Alnajara, González (Cavero, 89), Villar, Rodrigo (Ruiz, 63), Pérez y Maldonado (Castelereanas, 69).

San Juan: Ribas, López, Pérez, Vidal, Rupérez, Elbaile (Baldrés, 76), Hernando (Muñoz, 46), Villellas (Acerete, 59), Cano, Larios y Casas.

Goles: 1-0, min. 18: González; 1-1, min. 86: Baldrés.

Árbitro: Ruiz Esquinas. Amonestó a los locales Félez y Ruiz; y a los visitantes Hernando, Muñoz, Rupérez, Larios, Vidal y Ribas.

Destacado El Villanueva respira tras derrotar al Belchite

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.