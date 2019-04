El Fraga supera al Valderrobres y continúa intratable

Partido cómodo para un Fraga que sigue enrachado. Saltó mejor el cuadro rojillo al verde de La Estacada. No tardó en llegar el primer gol fragatino, obra del pistolero César, que no faltó a su cita con el gol. Escasos minutos después llegó el segundo tanto, que ponía tierra de por medio. El gol, obra de Genís, que anotó un sensacional testarazo, dio más tranquilidad al cuadro local, que amasaba el esférico y gestionaba su ventaja. Los visitantes aguantaban como podían, encerrados en su campo e intentando mantener alejado a los hombres de Miguel Ángel Carrasquer. Alexis anotó un sensacional gol tras una buena jugada individual, poniendo el (3-0) en el electrónico. Los oscenses quitaron el pie del acelerador, dejando respirar a su rival, que pedía una tregua. Así llegó el encuentro al intermedio, con un Fraga muy superior.

El Fraga venció de manera cómoda

El paso por vestuarios tranquilizó a los locales, que no salieron tan fuertes como en la primera mitad. Pese a ello, el dominio era claramente rojillo, mandando en la medular y generando ocasiones gracias a las buenas combinaciones de los jugadores de arriba. En una de ellas llegó el cuarto, el segundo en la cuenta particular de un César que sigue de dulce. El Fraga no quería hacer leña del árbol caído, por lo que tocaba y tocaba sin buscar con mucho ahínco la portería defendida por Estupiña. Pese a ello, Gil puso el quinto de la tarde con un sensacional cabezazo desde la frontal que se coló por la escuadra. Los locales se relajaron con la manita, dejándose ir hasta el pitido del colegiado, que certificó una victoria que acerca el título al cuadro del Bajo Cinca.

Destacado Ariño se lleva un punto de Fuentes en dirección a Valdefierro

Ficha técnica:

Fraga: Marc (Esteve, 63), Quibus (Lelyk, 63), Serra, Chiné (Zabala, 67), Gil, Puch (Sanz, 54), Alexis, Cabistañ (Poy, 58), César, Taberner y Aitor.

Valderrobres: Estupiña, Abella, Espallargas, Inglés, Deosdad (Pascu, 76), López, Ceperuelo (Grau, 80), Segurana, Caso (Lasmarías, 67), Lombarte (Roca, 63) y Lucano.

Goles: 1-0, min. 10: César; 2-0, min. 14: Genís; 3-0, min. 19: Alexis; 4-0, min. 55: César; 5-0, min. 74: Gil.

Árbitro: Jelti Salhi. Amonestó al local César y al visitante Ceperuelo.

Destacado El Bujaraloz vence en el descuento a un buen Mequinenza

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.