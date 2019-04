El Cella sale del descenso tras derrotar al Montecarlo

El Cella se toma un respiro en su lucha por la permanencia tras imponerse al

Montecarlo con dos goles en la última media hora de partido. Los de Jorge Domingo ademas se aprovechan de las derrotas sufridas por Herrera y San Fernando para salir de la zona roja. El choque llegó con el marcador sin moverse hasta los últimos treinta minutos. En ese momento apareció la eficacia local para aprovechar la presencia del ‘reaparecido' Ángel Hernández y la experiencia de Leandro Romo y obtener los tantos que daban una importante recompensa en forma de puntos.

El Cella respira tras esta victoria

El equipo local, no obstante, tuvo que apretar los dientes hasta que el colegiado decretó la conclusión. El Montecarlo no cesó en su intento por recortar las diferencias y apuro sus opciones hasta el último momento. Además el colegiado del encuentro mostró una cartulina roja directa a Alberto Herranz, en el minuto 89. Con este motivo los de El Carro afrontaron los últimos momentos con un hombre menos sobre el césped. Pese a ello, los locales no sufrieron demasiado en los últimos compases del encuentro debido, sobre todo, a la renta conseguida minutos antes por Romo.El Cella se aleja de los puestos de descenso con estos tres puntos, metiendo en problemas a Herrera y San Fernando, cada vez más cerca de la zona de peligro.

Ficha técnica:

Cella: Bronchal, Argilés, Víctor Navaro (Sergio Sánchez m. 86), Castell (Miki m. 74), Royo, Mario Navarro (Ángel m. 55), Mario Ferrer, Navarrete, Herranz, Pedro Enguita y Leandro

Montecarlo: Monge, Pérez (Gómez m. 89), Latre (Ara m. 76), Hernández (Lipe m. 62), Ramírez, Gesse, Lorente, Soriano, Gueye, Torres (Gil m. 81) y Cardiel (Farid m. 68)

Goles: 1-0 m. 65. Ángel Hernández. 2-0 m. 83 Leandro Romo

Árbitro: Jorge Agustín. Expulsó a Herranz en el minuto 89 con tarjeta roja directa.

