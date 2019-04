La Federación sanciona con 21 partidos a un jugador del Juventud La Almunia

El Comité de Competición y Disciplina Deportiva Autonómica de Fútbol Sala de la Federación Aragonesa de Fútbol ha sancionado con dureza a dos jugadores del Juventud La Almunia: Javier Montesinos, con 21 partidos, por dirigirse al árbitro con expresiones de menosprecio, agresión, insultos y acto vejatorio de obra grave, siendo circunstancia agravante su reincidencia (artículo: 137.3) y con 50 euros de sanción económica, y a Diego Martínez, con siete partidos, por amenazar, insultar y acto vejatoria con el árbitro (artículo: 137.3.A) y con una sanción económica de 21 euros. Además, le han dado como perdido al club Juventud La Almunia el partido -iban 2-4 ganando en el momento de las suspensión- descontándole tres puntos de la clasificación por actitud incorrecta del equipo, que provoca la suspensión del encuentro, imponiendo una sanción económica de 100 euros, por los hechos que relata el colegiado del encuentro. El colegiado del encuentro José Miguel Álvarez, relata en el acta del partido de fútbol sala del pasado sábado entre La Llana y el Juventud La Almunia de categoría Autonómica, tuvo suspender el partido en el minuto 9:50 de la segunda parte cuando se produjo un penalti a favor el cuadro local y recibió el impacto de una botella de agua de plástico de 1,5 litros en su espalda y ese mismo jugador visitante intentó agredirle.

El presidente del equipo visitante Juventud La Almunia, José Manuel Sánchez, señala: “Vamos a tomar las medidas necesarias para que estos hechos no se vuelvan a repetir, ya que dañan la imagen del club".

Eduardo Espes, técnico de La Llana, relata las circunstancias que llevaron a la suspensión del partido, "Íbamos perdiendo (2-4) y nos pitaron un penalti a favor, pero el portero de ellos no paraba de protestar la jugada, avisándole el árbitro que le iba a mostrar la segunda tarjeta, no paró y lo expulsó. Y no se qué pasó que se volvió ‘loco’ poniéndose cara a cara con el árbitro, llevándoselo sus compañero para que la cosa no fuese a más. Pero otro compañero suyo se puso histérico y cuando se lo iban a llevar cogió una botella del banquillo, lanzándosela e impactando en la espalda del árbitro”.

