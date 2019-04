Resultados de la decimosexta jornada en la Primera División Masculina A1

La antepenúltima jornada de la Primera División Masculina A1 encerró choques muy interesantes que se saldaron con victorias de los equipos favoritos, entre ellos el triunfo del Unizar Azulejos Moncayo CBZ en la pista del CN Helios en lo que fue el partidazo del fin de semana, o los del Juventud Osca y el CB Fuentes, que recuperan la sonrisa.

Old School 57-72 Patria Hispana Seguros Almozara

(15-26, 11-10, 18-19 y 13-17)

El Patria Hispana Seguros Almozara venció a domicilio al Old School en un encuentro marcado por el gran primer cuarto de los visitantes. Los rojillos salieron muy intensos y concentrados, y fruto de ello tuvieron un alto nivel de acierto, lo que hizo que cobraran una ventaja de once puntos. En el segundo parcial, el cuadro local ajustó su defensa, lo que impidió que los de la Almozara pudieran romper el partido. Tras el intermedio, el Old School intentó cambiar el ritmo de su rival variando su defensa entre la zona y la mixta, lo que produjo que el Patria Hispana fallara más, pero los visitantes supieron mantener la renta inicial de diez puntos. Ya en el último periodo, el líder de la categoría consiguió atacar mejor, estar más férreo en la parcela defensiva y controlar el rebote para sumar un nuevo triunfo.

CB Juventud Osca 68–62 Quimicamp Octavus

(7-15, 21-17, 14-9, 12-13 y 14-8)

El Juventud Osca venció en la prórroga al Quimicamp Octavus y cosechó así su tercer triunfo liguero. El encuentro empezó con unos oscenses que se mostraron bastante imprecisos y desacertados en ataque, y sucumbieron en un primer parcial en el que se impusieron las defensas. Pese a esta primera desventaja, el cuadro local mejoró en defensa y dominó el rebote para igualar las tornas, pero un triple de los utebanos sobre la bocina provocó que al descanso se llegara 28-32. Los altoaragoneses alternaron diferentes defensas en el tercer cuarto para acercarse en el marcador e incluso llegar a ponerse por delante. En el último parcial, el conjunto oscense mantuvo su defensa presionante y adquirió ventajas de hasta ocho puntos que parecían definitivas para el devenir del choque. El Juventud Osca entró confiado al minuto final, pero un triple del Quimicamp Octavus tras un error de los locales en el rebote mandó el partido a la prórroga. Lejos de venirse abajo, el cuadro altoaragonés jugó con solvencia y se despegó pronto gracias a su acierto desde el triple y el libre, y logró dominar el tiempo extra para llevarse un triunfo merecido.

CN Helios 71–78 Unizar Azulejos Moncayo CBZ

(29-24, 12-16, 13-17 y 17-21)

El CN Helios sucumbió en su pista ante el Unizar Azulejos Moncayo CBZ en un encuentro muy disputado marcado por el derroche físico de ambos conjuntos, además de la dureza y el contacto en algunos tramos de partido. El primer cuarto fue todo un festival anotador entre dos equipos que parecieron olvidar sus respectivas facetas defensivas para centrarse tan solo en los ataques. Los heliófilos se llegaron a ir hasta siete puntos arriba al principio del segundo parcial, pero el cuadro rojillo igualaba rápido las cosas con un triple y una canasta. Tras el paso por vestuarios, los visitantes salieron decididos a adueñarse de los tiempos del choque logrando ponerse hasta diez puntos por encima, pero el CN Helios se volvió a enganchar atinando en defensa. Ya en el último periodo, los azulones se vieron superados por su rival en tres minutos de calidad y buen juego por parte de los visitantes, que adquirieron una cómoda diferencia que supieron conservar hasta el final para sumar su décima victoria consecutiva.

El Unizar Azulejos Moncayo CBZ tiró de calidad y buen juego para sentenciar el choque

CB Fuentes 77–55 CB Peñas Huesca

(21-19, 12-15, 18-11 y 26-10)

El CB Fuentes se impuso contundentemente al Peñas Huesca en un pabellón lleno hasta la bandera. Ambos equipos comenzaron el partido con bastante intensidad, destacando un Marcos Carretero que acabó el primer cuarto con diez puntos. En el segundo parcial, los oscenses impusieron su fortaleza en la pintura, y de la mano de Víctor Demetrio le dieron la vuelta a su mínima desventaja inicial para llegar al intermedio un punto arriba. Tras la charla del descanso, los jugadores del CB Fuentes cambiaron su cara y salieron decididos a llevarse el encuentro. Subieron las líneas defensivas, lo que dificultó sobremanera la circulación de balón de los peñistas. A partir de aquí, siempre a través de un gran juego colectivo y la figura de Jorge Navallas (23 de valoración), ampliaron su renta hasta los 22 puntos de diferencia finales.

EM El Olivar 64-69 Cristo Rey

(17-15, 14-15, 13-20, 17-11 y 3-8)

El Cristo Rey sumó un gran triunfo ante el EM El Olivar en un partido marcado por la enorme actuación de Javier Pardos, que se hizo gigante en la zona para acabar con 34 de valoración. Ambos conjuntos estuvieron bastante fallones de cara al aro rival, y a los verdiblancos les costó mucho penetrar la defensa planteada por el cuadro azulón. Al descanso se llegó con una igualdad máxima, y con el 31-30 campando en el marcador. Tras el paso por vestuarios, fueron los colegiales quienes salieron con mayor aplomo y entereza, y realizaron un tercer cuarto espectacular, siempre con la figura de Pardos como estandarte. Pero los locales no bajaron los brazos y remontaron en el último periodo. Peleato anotó un triple sobre la bocina para mandar el choque a la prórroga. En el tiempo extra, la defensa zonal con hombres altos que planteó Cristo Rey anuló por completo los ataques de los olivarenses, y la victoria se decantó del lado visitantes en un encuentro con poco ritmo y carente de contraataques.

