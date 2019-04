El Montecarlo supera al Bujaraloz en un apasionante partido

El Montecarlo vence en un partido muy serio. Saltaron más concentrados los locales al verde, intentando llevar el peso del partido. No tardaron los hombres de José Antonio Cascante en tener la primera ocasión: Júdez se plantó solo delante de Villagrasa, pero su disparo se marcho cruzado. Pocos minutos después no perdonaría el propio Júdez, que definió con frialdad ante la salida del meta. El primer tanto no frenó a los locales, que siguieron buscando la portería de los bujaralocinos, encontrando el premio nueve minutos después: Monge filtró un pase medido a la carrera de Júdez, que volvió a definir con calidad en el mano a mano. El Bujaraloz, que intentaba salir jugando desde atrás, no le perdía la cara al partido. Pudo recortar distancias Royo, pero Lorente le ganó la partida en el mano a mano. La volvió a tener el cuadro visitante cuando el agonizaba la primera parte, pero Lorente volvió a evitar el tanto con una buena parada.

El Montecarlo llevó mucho peligro por las bandas

El Bujaraloz mejoró tras el paso por vestuarios, logrando abrir su casillero con el gol de Jorge. Poco le duró la alegría a los visitantes, que vieron como el Montecarlo reaccionaba por la vía rápida, logrando el tercero en una buena jugada colectiva. El gol lastró al cuadro bujaralocino, que se encontró con el cuarto gol a la salida de un córner. El Bujaraloz adelantó líneas, complicando la creación de juego rojilla y llevando peligro con robos en campo contrario. En uno de ellos llegó el gol de Serrate, que superó a Lorente con un potente disparo pegado al palo. No tardó Torres en tranquilizar a la parroquia rojilla, pues diez minutos después ponía el 5-2 tras una buena jugada individual. Recortó distancias Clavel desde los once metros, pero no hubo tiempo para más y los puntos se quedaron en casa de un Montecarlo que casi confirma su permanencia en Regional Preferente un año más.

Ficha técnica:

Montecarlo: Lorente, Pérez, Latre, Ramírez, Gesse, Soriano, Gueye, Torres (Lipe, 78), Júdez (Gómez, 72), Cardiel (Farid, 58) y Monge.

Bujaraloz: Villagrasa, Ruiz, Samper (Barrachina, 82), Clavel, Royo (Ainoza, 87), Lamenca, Jorge, González, Villuendas (Morón, 57), César (Serrate, 61) y Abel.

Goles: 1-0, min. 23: Júdez; 2-0, min. 34: Júdez; 2-1, min. 48: Jorge; 3-1, min. 53: Torres; 4-1, min. 61: Gueye; 4-2, min. 66: Serrate; 5-2, min. 75: Torres; 5-3, min. 80: Clavel.

Árbitro: Cruz Lafuente. Amonestó a los locales Júdez y Torres; y a los visitantes Samper y Ruiz.

