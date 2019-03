El San Gregorio y el IPC la Escuela empatan en un monótono encuentro

El San Gregorio Arrabal y el IPC la Escuela empatan sin goles en un encuentro en el que los visitantes llevaron el peso del encuentro pero sin fortuna prácticamente. Ambos conjuntos son rivales directos en la clasificación y una hipotética victoria local, hubiese permitido a los locales situarse por delante de su rival, mientras que una del IPC hubiese permitido abrir una buena ventaja con sus rivales.

Durante el inicio del encuentro, el IPC controlaría sin problemas el encuentro, encadenando varias posesiones largas para tratar de generar espacios en la zaga local. Al no encontrar dichos espacios en el centro del campo, el conjunto de Claudio Carrascal basaría su juego en balones a ambos extremos aunque sin crear problemas a la defensa de los pupilos de Casaus que no tuvieron problemas para defenderse de los previsibles ataques visitantes. El conjunto local trataría de sacar el balón jugado pero sin éxito apenas por la buena actuación. No hubo ninguna ocasión clara en esta primera mitad. Que hubiese permitido romper el marcador inicial.

En la segunda mitad, el partido no varió prácticamente. El IPC acumuló gente en la zona de ataque pero sus ataques por las bandas no sorprendían a la defensa local. Los jugadores de Carrascal tuvieron la mejor oportunidad del encuentro en un disparo al palo largo desde la frontal del área, pero la gran actuación del meta impidió a los visitantes adelantarse. En el último minuto del encuentro, Oña tuvo una gran ocasión en un cara a cara con el portero pero falló su remate, principalmente debido al cansancio acumulado durante todo el encuentro.

Con este resultado, ambos conjuntos mantienen sus respectivas posiciones en la zona media de la clasificación liguera.

Ficha técnica:

San Gregorio: Barrera, Gurrea, Urmeneta (Martínez, 57) (Cuchi, 77), Gómez, Oñoa (López, 89), Quilis, Navarro, Gañarul, El Bouhamdi, Serrano (Martínez, 57) y Berdoy.

IPC la Escuela: Diallo, Benedet, Generelo, Fernández (Margalejo, 89), Swett, Correa, Borisov (Polinski, 71), Vallejos, Avellanas, Becerril (Donkor, 83) y Casagnol.

Árbitro: Ramírez Marco. Amonestó a los locales El Bouhamdi y Gurrea y a los visitantes Swett y Generelo.

