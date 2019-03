Resumen de los cuartos de final en la Primera División Femenina A1

El fin de semana trajo consigo máxima igualdad y tensión en los dos primeros encuentros de los cuartos de final. El Basket Antiguo Boscos A venció en su pista al Romareda, mientras que el Marianistas sorprendió a domicilio al Old School. El próximo sábado se jugará el segundo partido de estos tan ansiados cruces, con el conocido formato del "mejor a tres". Segunda oportunidad para Romareda y Old School.

Destacado Resultados de la jornada diecinueve en el Campeonato Júnior Femenino

Basket Antiguo Boscos A 64-56 Romareda

(15-14, 18-12, 12-16 y 19-14)

El Basket Antiguo Boscos A se adjudicó ante el Romareda el primer partido del "mejor a tres" en los cuartos de final de la Primera División Femenina A1. El choque estuvo marcado por una igualdad máxima durante los cuarenta minutos, y las locales no sentenciaron hasta el tramo final. El primer cuarto fue muy parejo, pero las rojinegras se aprovecharon de la poca intensidad con la que salieron las jugadoras de Romareda para marcar distancias e irse seis puntos en el minuto cinco. El cuadro visitante solicitó tiempo muerto y las cosas cambiaron, finalizando este primer parcial con un ajustado 15-14. En los segundos diez minutos, las rojiblancas desconectaron a causa de ciertas decisiones arbitrales que ni ellas ni su entrenador lograban entender, y las locales consiguieron distanciarse en el electrónico. Al descanso se llegó con 33-26. Tras el intermedio, Antiguo Boscos siguió conservando su ventaja, pero al final del tercer cuarto y al principio del último, Romareda atinó en defensa y mejoró desde el triple para ponerse tan solo un punto abajo. Esto pareció solo un espejismo, ya que el conjunto rojinegro volvió a apretar hasta cobrar una ventaja de ocho puntos que resultó decisiva, gracias en gran parte a una más que inspirada Sandra Borao, que acabó con 24 de valoración. Grandísimo primer choque entre dos equipos que sacaron todo su potecial a relucir y que se volverán a ver las caras el próximo sábado en Romareda en el segundo partido de la serie.

El conjunto rojinegro volvió a apretar hasta cobrar una ventaja decisiva de ocho puntos

Old School 62–64 Marianistas

(19-11, 13-19, 16-13 y 14-21)

El Marianistas protagonizó la primera sorpresa de los cruces tras doblegar a domicilio al Old School. Las colegialas jugaron de tú a tú desde el inicio, mostraron su mejor cara y se les vieron unas ganas inmensas por llevarse el partido. Clara Ayuda se echó a su equipo a las espaldas y lo guió y lideró hacia la victoria final y fue la jugadora más destacada del choque, acabando con 24 de valoración. Pese al mejor arranque de las locales, las jugadoras de Marianistas se repusieron enseguida en el segundo cuarto, y se llegó al entreacto con un ajustado 32-30 que reflejaba la igualdad existente durante toda la primera mitad. El Old School fue el que volvió a golpear tras el intermedio, pero no lograba despegarse en el electrónico dado el buen hacer y la enorme actitud del cuadro colegial, que no dejó de creer ni de querer en ningún momento. Ya en el periodo final, el mayor acierto de las visitantes en los últimos minutos de partido decantó la balanza de su lado en lo que fue la gran sorpresa del primer fin de semana de play-offs.

