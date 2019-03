Un enrachado Illueca supera con claridad al Tamarite

Victoria cómoda de un Illueca que sigue en racha. El balón echó a rodar en el Papa Luna con los dos equipos buscando imponer su juego. Los locales intentaban amasar la posesión del cuero, dejando al cuadro literano metido en su campo. Llegó pronto el primer gol local, obra de Ormad, que anotó un gran libre directo desde la frontal. El tanto mejoró al cuadro rojiblanco, que comenzó a llegar con peligro a la portería de Salas. No tardó en llegar el segundo de la tarde, obra de Morales, que no falló desde el punto fatídico. El tanto del Illueca mermó el ánimo de los visitantes, que no conseguían generar peligro en la primera mitad. Los illuecanos, viendo el mal momento de su rival, se lanzaron a por más, pero la falta de acierto permitió al Tamarite llegar vivo al descanso.

Morales y Simón fueron clave para la victoria del Illueca

El paso por vestuarios trajo consigo los mejor minutos del conjunto literano, que saltó al verde más entonado que su rival. No tardaron en reaccionar los locales, que acabaron con el buen momento de los oscenses por la vía rápida: Morales aprovechó un buen balón desde la banda para definir con una sutil vaselina y poner el definitivo 3-0 en el marcador. Pudieron ser más, pero primero Sanz se encontró con los guantes de Salas y después fue Álvarez el que no encontró la red en un remate en el área.

Tres puntos más para un enrachado Illueca que sigue metido en la lucha por los playoff de ascenso y que deberá seguir con la buena dinámica de las últimas cuatro jornadas para conseguir su ambicioso objetivo.

Ficha técnica:

Illueca: Roberto, Pinto, Escolar, Sacasa (Karol, 48), Jorge López, Simón, Escarda, Gimeno (César, 69), Morales (Sanz, 64), Ormad y Jorge.

Tamarite: Salas, Altemir, Delgado, Ferrán, Albert, Xexi, David, Ramón (Pagano, 63), Feliu, Dramane (Carlos, 54) y Bruno (Ars, 54).

Goles: 1-0, min. 15: Ormad. 2-0, min. 27: Morales, de penalti. 3-0, min. 57: Morales.

Árbitro: Frías Acedo. Amonestó a Pinto, César; David, Albert y Delgado.

