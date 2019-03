Un intratable Fraga supera al Montecarlo

El Fraga sigue intratable y se mantiene en cabeza. Comenzó el encuentro con ambos equipos bien plantados sobre el verde del José Luis Violeta. El cuadro fragatino intentaba hacerse con el dominio del esférico, algo que no parecía importarle demasiado al cuadro rojillo. Avisó Leo a los pocos minutos de juego, pero su disparo se marchó rozando el palo. El cuadro visitante dominaba, pero no conseguía perforar la portería de Roda. Tuvo que ser César, el pichichi de la competición, el que inaugurara el marcador: Leo encontró al ariete visitante, que no perdonó ante la salida del meta local. El Montecarlo no cambió el plan, buscando sorprender al Fraga con rápidas contras. Pudo empatar el conjunto zaragozano, pero el balón golpeó el travesaño y se marchó fuera. El que no falló fue César, que volvió a superar a Roda, esta vez desde los 11 metros. Aún tuvo tiempo el Fraga para acabar de sentenciar el partido antes de irse a los vestuarios, pues Gil anotó el tercero con un zapatazo desde la frontal.

Nueva victoria de un Fraga que ya toca el ascenso

Tras el descanso se vio poco fútbol, el Montecarlo buscaba recortar distancias, pero no conseguía superar el entramado defensivo de los del Bajo Cinca. Los zaragozanos, que no lograban acercarse en el marcador, bajaron los brazos, quedando a merced de un Fraga que puso la puntilla cuando se cumplía el último minuto de juego: Puch empujó a gol una gran acción colectiva.

Tres puntos más para un Fraga que no afloja el ritmo, acercándose cada vez más al ascenso a Tercera División.

Ficha técnica

Montecarlo: Roda, Latre, Hernández, Ramírez, Gesse, Soriano, Lipe (Gómez, 81), Torres, Júdez (Farid, 58), Cardiel (García, 58) y Monge (Pérez, 69)

Fraga: Marc, Quibus (Lelyk, 85), Serra, Chine, Gil (Zabala, 82), Cabistañ, Irigoyen, Sanz, César, Bernabé (Puch, 70) y Leo (Alexis, 73).

Goles: 0-1, min. 28: César; 0-2, min. 42: César; 0-3, min. 45: Gil; 0-4, min. 90: Puch.

Árbitro: Ceamanos Sobradiel. Amonestó a los locales Monge, Torres, Gesse, Ramírez y Roda; y al visitante Leo.

