Valdefierro y Montecarlo firman las tablas

Reparto de puntos que no sirve a ninguno de los dos conjuntos. Llegaba necesitado el Valdefierro a la cita, conocedor de la poca distancia que atesoraba con el descenso tras la mala racha del conjunto azulón. Comenzó el encuentro con ambos equipos bien plantados sobre el verde, esperando los movimientos de su rival. El tiempo pasaba y las ocasiones no llegaban, por lo que los azulones comenzaban a tener prisa. Metió una marcha más el Valdefierro, logrando adelantarse cuando corría el minuto 27: Samper llegó desde segunda línea para anotar un buen gol. El Montecarlo, anestesiado tras el gol, no lograba manejar el partido, por lo que se encontraba incómodo y desubicado. Así se llegó al descanso, con los locales mandando en el electrónico.

El Valdefierro sigue en problemas una semana más

La reanudación trajo consigo la reacción rojilla, que mejoró tras el intermedio. El empuje visitante metió a los azulones atrás, esperando la ocasión para salir a la contra. Pudo llegar el segundo gol, pero Cantero, muy atento durante todo el partido, cortó todos los balones en profundidad del ataque local. Cuando ya cantaba victoria el Valdefierro, que se veía poniendo tierra de por medio con el descenso, llegó el mazazo en forma de gol: Val remató a gol un buen pase desde la banda. No dio tiempo para más y el reparto de puntos fue una realidad.

Ficha técnica:

Valdefierro: David, Aranaz, Rodrigo, Lorente, José (Lasheras, 89), Broto, Ángel (Olles, 62), Samper (Cornago, 75), De Vega, Lipe (Guato, 46) y Ballestero.

Montecarlo: Fortún, Cantero, Rubira (Yebra, 77), Bueno, Monge, González (Val, 55), Pablo, Latre (Ferrer, 75), Rivas, Lorente (Mallor, 60) y Rodríguez.

Goles: 1-0, min. 27: Samper; 1-1, min. 86: Val.

Árbitro: Gonzalo Benito. Amonestó al visitante Rivas.

