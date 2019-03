Morés y Cella empatan en un monótono encuentro

Morés y Cella firman un empate sin goles tras un encuentro marcado por el viento que unido al estado del terreno de juego condicionaron el juego de ambos conjuntos. Ninguno de los dos equipos desplegó su mejor versión de juego.

Consulta los resultados de la categoría

En la primera parte, el Morés dominó con claridad el juego sacando rédito a su conocimiento campo y también aprovechó el viento a favor. Por otro lado, el Cella tendría una clara ocasión con un disparo que se topaba con la madera. Los moresanos basaban su estrategia en balones largos, un juego directo entre su zaga y la parte delantera. Este planteamiento generaba disparos lejanos a la meta turolense que no pasó demasiados problemas.

La falta de puntería de ambos conjuntos resultó clave en el marcador definitivo

En la segunda mitad, el Cella se hizo con el control del encuentro gracias al aire, que le beneficiaba en ataque. Se invertían ahora las tornas con el cierzo y ahora era el Morés quien se centraba en defender todo ataque rival. Los turolenses tendrían una oportunidad muy clara por medio de un remate de cabeza que despejaría el meta con una brillante actuación. El Morés respondería con varias acciones de ataque. Una de ella por medio de una contra en la que el delantero no podría aprovechar su mano a mano al no poder controlar ese último balón. Los visitantes tendrían una clara ocasión de gol gracias a un remate de cabeza pero que no creó excesivo peligro. En el último minuto del encuentro, el equipo local pudo haberse llevado los tres puntos por medio de un gran disparo que repelería el portero con una buena acción.

Destacado Empate en el caliente derbi entre Fuentes y Quinto

Con este resultado el Morés seguirá como penúltimo clasificado, y se le complica la permanencia en la categoría. Mientras el Cella deberá también seguir luchando por la permanencia.

Ficha técnica:

Morés: Sanguino, Cuenca, López, Lasauca, Erruz, Trigales, Martín, Pascual, Martínez, Sanz y Bouasri

Cella: Catalán, Argiles, Navarro, Royo, Esteban, García, Marzo, Navarro, Ferrer, Enguita y Romo

Árbitro: Núñez Pérez.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición