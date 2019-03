Tablas entre Almudévar y Sariñena en un choque no demasiado vistoso

El partido de rivalidad provincial entre Almudévar y Sariñena no pasará a la historia como uno de los mejores. El encuentro no fue vistoso de cara al espectador, fue muy táctico y muy luchado y se repartieron los puntos.

Los dos equipos comenzaron muy bien situados en el campo y ningún equipo rompía el orden táctico de su rival. No hubo llegadas al área hasta el 18, en una buena jugada del Almudévar, en una internada de Álex por banda. Su centro lo remató Edu casi en línea de gol, pero Oleh evitó el gol con un paradón. No obstante, el línea levantó la bandera indicando fuera de juego. En el 25, a la salida de un córner, Conte cabeceó y el balón se fue rozando el larguero de la meta del Sariñena.

No se prodigaban mucho ambos equipos en el área, pero el Sariñena, más apático, no daba señales de peligro, y el Almudévar, con más lucha e intensidad, llegaba con cuentagotas. En el 34 la tuvo el equipo amarillo. Un buen centro en largo de Uche al área no lo consiguió controlar Edu y Oleh se hizo con la pelota.

Con empate a cero se llegó al descanso y en la segunda mitad, si alguien arriesgó del orden táctico y comenzó a buscar el gol de la victoria, fue el Almudévar. En el 50, se le anuló un gol al equipo local en un fallo del meta monegrino, que se tragó el balón, pero el tanto no valió por fuera de juego de Gerard.

Tres minutos después, en un centro de Javito, Conte metió la pierna y marcó tras un fallo de nuevo de Oleh.

El conjunto local continuó muy intenso y presionaba bien la salida del balón del Sariñena, no dejándole trenzar ninguna jugada. El esfuerzo físico de los jóvenes jugadores locales era importante. La presión del equipo monegrino en busca del empate fue aumentando y también empezó a arriesgar atrás, lo que permitió al Almudévar llegar en varias contras.

En el 72, los amarillos pudieron haber matado el partido, con un envío de Conte al segundo palo que Edu no acertó a controlar. Pero en el 79, el que había sido el mejor jugador del Sariñena con creces, Cota, empató.

El Sariñena pudo llevarse el partido en el tramo final del derbi oscense

El jugador visitante recibió el cuero dentro del área y se revolvió muy bien para marcar la igualada. Tras las tablas, el Sariñena se pudo haber llevado el partido, ya que tuvo dos claras ocasiones. La primera, en el 85, con un tiro muy lejano de Jaime, que vio adelantado a Pablo, pero el portero del Almudévar evitó el gol con un paradón. La segunda fue un tiro de Cota que se fue al larguero casi en el 90. En el tiempo de añadido ambos equipos notaron el esfuerzo físico realizado e intentaron mantener el punto conseguido.​

FICHA TÉCNICA:

Almudévar: Pablo; Almerge, Álex, Uche (Gerard, minuto 48), Javito, Arnedillo, Val, Macías, Edu (Ojeda, minuto 83), Carlos Calvo y Conte (Gustavo, minuto 81).

Sariñena: Oleh, Ballesteros (Alvarado, minuto 77), Néstor (Ibra, minuto 61), Toñin, Guti, Peña, Cota, Jaime Barrero, Ligorred, Alonso (Youmeni, minuto 61) y Álvaro Barrero.

Goles: 1-0 Minuto 53: Conte. 1-1 Minuto 79: Cota.

Árbitro: Ramo Andrés. Amonestó a Carlos Calvo y Ojeda del Almudévar y a Guti del Sariñena.

