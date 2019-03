Resultados de la jornada trece en la Primera División Masculina A1

Se está viviendo un apasionante final en la liga regular de la Primera División Masculina A1. Como ya ocurrió en jornadas pasadas, ya hay cuatro equipos empatados a nueve victorias, mientras que el Patria Hispana Seguros Almozara continúa líder, a pesar de su derrota ante el Unizar Azulejos Moncayo CBZ en el partidazo del fin de semana.

Destacado Resultados de la jornada catorce en el Campeonato Júnior Masculino

Quimicamp Octavus 62-57 Old School

(19-17, 14-12, 12-12 y 17-16)

El Quimicamp Octavus logró ante el Old School su cuarta victoria del curso en un partido muy igualado que no se decidió hasta los instantes finales. Ambos equipos (dos de los más reboteadores en la categoría) protagonizaron una batalla muy física en la que se luchaba por cada rebote. Los locales salieron más enchufados y consiguieron las primeras mínimas ventajas en el marcador, pero el Old School siempre se mantenía muy cerca. Al descanso se llegó con 33-29 a favor de los blanquiazules. El tercer cuarto estuvo marcado por una disputa absoluta en todas las facetas del juego, pero los utebanos pudieron mantenerse cuatro puntos arriba hasta el inicio del último parcial. El fallo desde el libre del Quimicamp Octavus permitió que los visitantes remontaran su desventaja a falta de seis minutos, pero los azulones despertaron gracias a su acierto desde el triple, algo inédito teniendo en cuenta el bajo porcentaje que presentaban hasta ahora, y se adjudicaron el triunfo ante un rival de entidad en un choque muy duro.

CB Fuentes 68-73 EM El Olivar

(16-26, 10-23, 23-11 y 19-13)

El EM El Olivar, con un Peleato que acabó con 27 de valoración, sumó un triunfo muy importante para mantenerse firme en la lucha que se está viviendo por la zona de arriba ante el CB Fuentes en un encuentro muy duro y emocionante con dos mitades totalmente diferentes. En la primera parte, los verdiblancos hicieron un baloncesto espectacular, sin apenas fallo de cara al aro rival y con una concentración impecable. El 9/15 en triples produjo que llegaran al intermedio con una cómoda ventaja de 21 puntos, después de realizar un juego bonito y vistoso con una buena circulación de balón. En la segunda mitad, el panorama cambió completamente. El cuadro rojillo, con un Navallas muy inspirado, comenzó a tener mucho más acierto que en el primer periodo, y los visitantes se vinieron abajo. El CB Fuentes dominó en el rebote para hacer sufrir al EM El Olivar, y se puso cinco puntos arriba a falta de dos minutos para el cierre después de una remontada para enmarcar. Pero finalmente, los verdiblancos recuperaron la confianza de los primeros veinte minutos, y junto a un triple, lograron adueñarse de la victoria en una pista muy complicada.

CB Juventud Osca 69-83 CN Helios

(15-15, 18-24, 20-20 y 16-24)

El CN Helios superó a domicilio al Juventud Osca en un partido marcado por muchos parones y protestas en su inicio. Los azulones empezaron muy fríos; a los 50 segundos, Javier Val cayó lesionado, una baja sensible donde las haya. Solo lograron anotar desde el libre, ya que los colegiados sancionaron a los oscenses con varias técnicas por diferentes motivos. El poder del Juventud Osca en el rebote ofensivo impedía que el cuadro heliófilo pudiera correr al contraataque. Con el paso de los minutos, el CN Helios comenzó a despertar y se puso por delante a mediados del primer cuarto. Ninguno de los dos equipos estaba muy centrado, y todo parecía abocado a un final muy ajustado. Los visitantes fallaban desde el libre y no conseguían marcharse en el marcador, mientras que el conjunto local se acercaba por medio de triples. A falta de ocho minutos para el cierre, el CN Helios tomó una ventaja de 13 puntos, pero la relajación y la falta de actitud en defensa propiciaron que su rival le endosara un parcial de 10-0. En los últimos cinco minutos, los azulones volvieron a correr y Mario Lorente (24 de valoración) anotó ocho puntos consecutivos para decantar el duelo a favor de los suyos.

Unizar Azulejos Moncayo CBZ 64-53 Patria Hispana Seguros Almozara

(17-13, 21-12, 9-14 y 17-14)

Séptimo triunfo seguido del Unizar Azulejos Moncayo CBZ, esta vez ante el Patria Hispana Seguros, en un partido en el que los locales estuvieron siempre por delante en el marcador. En el primer cuarto, los pupilos de Toño Martín lograron ventajas de seis y ocho puntos, pero el actual líder consiguió reducir distancias para ponerse cuatro abajo. En el segundo parcial, el Unizar Azulejos Moncayo se pusieron hasta diez puntos arriba, pero los visitantes tiraban de experiencia para igualar en el electrónico. Gracias a un arreón final, el cuadro local se marchó al intermedio con una renta a favor de 13 puntos. Tras la reanudación, los rojinegros estiraron aún más su ventaja hasta el 45-25, pero el acierto desde el triple de los rojiblancos provocó que se acercaran hasta el 47-39 con el que se llegó al final del tercer cuarto. Pese a esta reacción, el Unizar Azulejos Moncayo CBZ, con un Albert Fontet que capturó hasta once rebotres, logró mantener la calma y realizó un último parcial muy serio para certificar su victoria. Triunfo clave en lo anímico y en lo clasificatorio ante el rival que se ha venido mostrando más sólido en lo que va de temporada.

Séptimo triunfo seguido del Unizar Azulejos Moncayo CBZ

CB Peñas Huesca 77-58 Cristo Rey A

(16-8, 18-24, 31-14 y 12-12)

El CB Peñas Huesca se reencontró con la senda de la victoria ante el Cristo Rey en un choque marcado por el tercer parcial. En el primer cuarto, los oscenses impusieron un alto ritmo y una gran intensidad, pero los errores propios, motivo de la juventud de los peñistas, impidieron que se distanciaran en el marcador. Los azulones mejoraron sus prestaciones ofensivas en el segundo cuarto para acercarse antes del descanso, al que se llegó con 34-32. Pero los verderoles salieron enchufados tras el intermedio e incrementaron el ritmo de juego para minar poco a poco la resistencia de los jugadores del Cristo Rey, que cargó su ataque en sus interiores para penetrar la defensa local. El parcial de 31-14 en estos diez minutos, gracias en gran parte al acierto del Peñas desde el triple y la aportación de todos sus efectivos, resultó crucial para el devenir del choque. Tercer triunfo del Peñas Huesca, que adelanta al Juventud Osca e iguala al CB Fuentes en la tabla.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.