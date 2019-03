Cómodo triunfo del Tamarite ante La Almunia

Los literanos no vencían en La Colomina desde el 18 de noviembre del año pasado y se impusieron a La Almunia en un encuentro dominado por los arlequinados, que cogen un pequeño colchón sobre unos puestos de descenso en los que se mantiene su rival.

El Tamarite pone tierra de por medio con el descenso tras esta victoria

A los seis minutos se pusieron por delante los de Félix Jiménez cuando Xexi remató el primer saque de esquina del partido. Uno después pudo empatar La Almunia con un lanzamiento de falta de Edu García que se marchó fuera por poco. Pero el Tamarite dominó y tuvo oportunidades para ampliar su cuenta, como con un disparo cruzado de Alexis Espinosa que se fue desviado. Pero los arlequinados perdonaron y lo pagaron con el empate visitante por medio de Samu. No obstante, no se vino abajo el equipo altoaragonés y tres minutos después, en el 32, Romero volvió a poner por delante a los suyos con un golazo de falta. Aunque los literanos siguieron mandando, Salas evitó la igualada a cinco minutos del descenso con una buena intervención.

Destacado El Borja se gusta en un segundo tiempo en el que pasa por encima del Aragón

El segundo tiempo empezó como acabó el primero, con el Tamarite siendo mejor, y en el 50 tuvo un penalti para ampliar la ventaja, pero Tornos adivinó la intención de Alexis. Sin embargo, el atacante local no perdonó en la siguiente que tuvo, diez minutos después, cuando remató una buena jugada de Flo para ampliar la cuenta. El propio Flo pudo hacer el cuarto en el minuto 71 después de una buena acción personal y en la recta final también la tuvo Feliu, pero Tornos atrapó su tiro en dos tiempos. Triunfo del Tamarite en un encuentro dominado de principio a fin ante un La Almunia del que se esperaba que pusiera en más apuros a los arlequinados, que se sintieron cómodos atrás y estuvieron bien en ataque.

FICHA TÉCNICA:

Tamarite: Salas, Víctor, Alberto, Ars, Varilla, Xexi (Fernández, minuto 75), Ramón, Alexis (Pere, minuto 88), Flo, Romero y Kamate (Feliu, minuto 53).

La Almunia: Tornos, Marcos Sánchez (Moreno, minuto 70), Alejandro Gracia, Sofi, Gil, Lahoz (Belanche, minuto 70), Edu Gracia, Algaba, Lazaro (De Sus, minuto 81), Samu y Jorge Pérez.

Goles: 1-0 Minuto 6: Xexi. 1-1 Minuto 29: Samu. 2-1 Minuto 32: Romero. 3-1 Minuto 61: Alexis.

Árbitro: Bolea Huerto. Amonestó a los locales Varillas, Kamate, Ramón y Espinosa y a los visitantes Tornos, Gil y Alejandro Gracia.

