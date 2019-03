Reparto de puntos en San Íñigo que no deja contentos a ninguno de los dos conjuntos. Comenzó mejor el cuadro bilbilitano, que saltó al verde con una marcha más que su rival. Aprovechó la primera que tuvo el conjunto local, que se adelantó por medio de Miranda, que anotó con un disparo cruzado tras una buena combinación. Siguieron mandando los locales, que llevaban el peso del partido en los primeros minutos. El Utrillas, incómodo sin el balón, comenzó a buscar desplazamientos largos, que generaban inquietud en la zaga bilbilitana. Consiguió cambiar el signo del partido el Utrillas con un remate de Hernández en el primer palo. El tanto equilibró las fuerzas, y el partido se fue al descanso con el empate campeando en el electrónico.

Justo empate entre dos buenos equipos

Cambió el guion tras el paso por vestuarios, pues el cuadro visitante saltó mejor que su rival, empujando al conjunto blanquillo a su propio campo. La reacción local no tardó en llegar e Ibáñez pudo poner por delante a su equipo, pero su lanzamiento de falta se marchó rozando la madera. El Utrillas esperaba agazapado su oportunidad, que pudo llegar en varias contras, pero la precipitación en el último pase no permitió que los utrillanos se llevasen la victoria. Lo intentó hasta el final el conjunto de Ricardo Ballestín, pero no sufrió demasiado el Utrillas, que se lleva un punto de vuelta a la localidad turolense.

FICHA TÉCNICA

Calatayud: Nonay, Gracia (Duca, 71), Refusta (Mateo, 85), Ibáñez, Sellares, Alonso, Sebastián, Miranda (Trincado, 79), Blasco, Pérez (Serrano, 66) y Vicente.

Utrillas: Tavares, Pandiella, González, Gascón (Ruiz, 81), Martínez, Fleta, Redolar, Sarr (Cañas, 64), Palacián (Esteras, 71), Hernández (Martínez, 89) y Bah.

Goles: 1-0, min. 7: Miranda; 1-1, min. 38: Hernández.

Árbitro: Ballesteros Rubio. Amonestó a los locales Refusta, Gracia, Alonso e Ibáñez, y a los visitantes Redolar, González, Esteras, Pandiella y Fleta.

