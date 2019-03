El Stadium decide el choque en la primera parte

El Stadium Casablanca no pierde fuelle y venció por 3-1 a un IPC La Escuela que no pudo frenar el vendaval local en la primera mitad. En la segunda parte, mucho más disputada, los oscenses pudieron recortar distancias, aunque no fue suficiente para sacar un botín positivo del Gregorio Usabel.

El partido comenzó dejando claro los roles de cada equipo en la clasificación. El Stadium, actual segundo clasificado, dominó de cabo a rabo los primeros 45 minutos. Solo un par de robos del IPC La Escuela en fase de creación inquietaron a Molinos durante este periodo. La posesión tenía un claro color verde, llegando estos con asiduidad y peligro a las inmediaciones de Diallo. Guillén, tras una gran jugada personal por banda derecha, puso el primero tras cruzar el balón al palo largo. No se frenaron aquí los locales, que cinco minutos después ampliaron la ventaja mediante un remate de córner de Gutiérrez.

El IPC reaccionó en la segunda mitad, pero no fue suficiente

Los hombres de Claudio Carrascal no pasaban por sus mejores momentos, lo que volvió a aprovechar el conjunto zaragozano para hacer el tercero tras un centro lateral que Lagos se encargó de llevar a buen puerto. Así acabó la primera parte, con un monólogo local que se vería interrumpido en la segunda. El cuadro de negro cambió radicalmente tras el paso por vestuarios, y comenzó a crear peligro sobre el arco de Molinos. En una de estas llegadas, Margalejo se elevó sobre el resto para rematar un saque de córner a la red rival.

No se conformó el IPC, que siguió buscando recortar distancias, algo que logró, pero que el árbitro a la postre invalidó por un fuera de juego muy protestado por el banquillo oscense. No hubo tiempo para más, y el Stadium se llevó una merecida victoria que le mantiene en la zona alta de la tabla.

FICHA TÉCNICA:

Stadium Casablanca: Molinos, Cebrián, Jorge Gutiérrez, Lantarón (Gea, 73), Lagos, Rubén (Urquizo ,65), Arruza (Bartolomé, 82), Guillén, Chaves (Izquierdo, 69), Guillermo Cortés y Tolo.

IPC La Escuela: Diallo, Dueñas, Damián (Generelo, 46), Benedet, Margalejo, Swet, Vallejos (Becerril, 69), Correa, Avellanas (Jaime, 77), Sarvise y Cassagnol (Borisov, 64).

Goles: 1-0, min.21: Guillén. 2-0, min.25: Gutiérrez. 3-0, min.29: Lagos. 3-1, min.57: Margalejo.

Árbitro: Florin Gherghiceanu.

