La suerte continúa dando la espalda al Escalerillas. El cuadro del barrio Oliver cayó derrotado por un Hernán Cortés que supo templar mejor sus nervios en la segunda parte. Los tantos de Lucientes, por partida doble, y Villuendas dieron la vuelta al gol inicial de Rodríguez, dejando a los blanquiazules en una situación delicada en la tabla, en la que son colistas con 15 puntos.

El partido tuvo dos caras bien diferenciadas. La primera sonrió claramente al conjunto local, que tras unos primeros compases de tanteo entre ambos equipos, tomó la manija del choque. Pasado el cuatro de hora, el Escalerillas comenzó a llegar con peligro a la meta de un Rivera que tuvo mucho trabajo en la primera parte. Tras un par de aproximaciones en las que se rozo el gol, este llegó finalmente gracias a Sergio Rodríguez, que aprovechó un buen servicio diagonal al segundo palo para hacer el primero. Pudo aumentar las distancias antes del descanso, pero la falta de acierto en los últimos metros penalizó a los hombres de Alfredo Alba.

El descanso pasó factura al conjunto local

Tras el descanso, llegó la debacle del Escalerillas. Un gol en posición dudosa nada más comenzar la segunda mitad por parte del Hernán Cortés puso la igualdad en el marcador, algo que hizo mella en la moral local. El conjunto visitante disfrutó de sus mejores minutos sobre el césped, teniendo ahora las mejores ocasiones. La expulsión de Adrián Sánchez no mermó los ánimos arlequinados en la segunda mitad, llegando así el segundo gol, obra de Villuendas, tras aprovechar un fallo de la zaga local y definir con elegancia ante Casorrán. No pudo reaccionar el conjunto del Parque Oliver, que vio cómo los rojiblancos sentenciaron el partido desde los once metros, al convertir Lucientes su segundo tanto personal, certificando así una derrota que deja al Escalerillas en una situación muy delicada.

FICHA TÉCNICA:

Escalerillas: Casorrán, Angoy, Contreras, Roche (Muñiz, 63), Sergio Rodríguez, Urgel, Couto, Trullén (Lahuerta, 63), Marco, Jorge Sanz (Arbe, 81) y Barrachina (Sergio Pérez, 56).

Hernán Cortés: Rivera, Ignacio García, Gracia, Villuendas (Lanau, 86), Íñigo, Lucientes, Mediano (Nieto, 46), Adrián Sánchez, Teresa (Claver, 59), Schaffner y Zueco.

Goles: 1-0, min.37: Sergio Rodríguez. 1-1, min.46: Lucientes. 1-2, min.78: Villuendas. 1-3, min.84: Lucientes, de penalti.

Árbitro: Ramo Andrés. Amonestó a los locales Contreras y Muñiz. Y a los visitantes Lucientes, Teresa y Gracia. Además expulsó por roja directa al arlequinado Adrián Sánchez en el minuto 68.

