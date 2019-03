Los errores condenan al Calamocha ante el Tamarite

El Tamarite logró una meritoria victoria en el campo del Calamocha en un mal partido en el que el conjunto del Jiloca se vio totalmente superado por un rival que acertó con la portería aprovechando los fallos del rival. Por contra los de Sergio Lagunas tropezaron siempre con las intervenciones de Salas que superó siempre a los delanteros locales. Kamate, en su vuelta a Jumaya, hizo los dos primeros aprovechando sendos regalos de peral, mientras que Espinosa cerró la cuenta literana. Mientras que con el tiempo cumplido el reaparecido Javi Lanzuela recortó las diferencias.

Casi desde el inicio el Tamarite mandó en el marcador. Los oscenses salieron a Jumaya en plan dominador y apenas se había cumplido el minuto 3 cuando Kamate hizo el primero de la tarde. Fue en una acción por la izquierda que el veterano delantero envió al fondo de las mallas aprovechando el primer fallo de Álvaro Peral. Los protagonistas apenas si tenían tiempo para asentarse sobre el terreno. No obstante los visitantes, más necesitados de un resultado positivo, aprovechaban para templar los ánimos con el marcador a favor. La respuesta del conjunto del Jiloca tardo seis minutos en llegar. El Calamocha profundizó por su banda derecha y culminó la jugada con un envío pasado al segundo palo por donde apareció Zumeta. Su remate cruzado se estrelló en la base del palo de la portería visitante. Tras un inicio eléctico el choque pareció entrar en una fase de relajación. Apenas si había llegadas efectivas sobre las áreas, aunque Kamate en el 20 envió a las manos del portero local.

Kamate allanó el camino con un doblete

Los visitantes querían aprovechar el mal estado del terreno para presionar al Calamocha obligando a jugar en largo. El objetivo de los locales, mientras tanto. Era buscar la espalda de los centrales para forzar las apariciones en velocidad de Ros Concha, pero el partido en ningún momento encontraba el ritmo adecuado. Todo pudo cambiar tres minutos antes del descanso. En el 42 el colegiado mostró la segunda amarilla a Pol tras una dura entrada. La correspondiente expulsión abrió una puerta a la esperanza de los turolenses. Primero Ros y luego otra vez Zumeta la tuvieron para empatar, pero no encontraron el camino al gol.

Lagunas no estaba conforme con el rendimiento del equipo y viendo la nueva situación cambió sus piezas durante el tiempo de descanso. De este modo metió a Javi Lanzuela y Rute en los lugares ocupados por Buenacasa y matar. La idea era vivir más tiempo en campo contrario, pero el equipo no acertó a interpretar la nueva situación. Los compases iniciales daban la sensación de cierta reacción, pero el peligro no era excesivo. No ocurrió lo mismo en el bando contrario. Peral regaló un nuevo balón en un despeje hacia la izquierda. Allí lo recogió nuevamente Kamate que sin excesiva convicción golpeó hacia la portería rojilla para que el esférico botando mansamente llegara al fondo de la portería.

Ya a la desesperada Lagunas volvió a modificar su planteamiento. Introdujo en el césped a Pablo Belio y pasó a jugar con solo tres defensas situando a Mele como improvisado delantero centro. Este mismo gozó de un buena acción para recortar diferencias, tras un centro de Cotoño pero su remate se fue muy desviado.La puntilla llegó a falta de veinte para el final. Los literanos engancharon una buena contra con un cambio hacia la izquierda por donde apareció Romero. Con tiempo para levantar la cabeza y ver la disposición de sus compañeros lanzó un buen envío hacia la entrada de Espinosa que de una gran volea hacía el tercero de la tarde. El Calamocha apenas se había conseguido superar a un oponente que jugó toda la segunda mitad con un futbolista menos. Con todo Zumeta, dispuso en el 83, de otra oportunidad para recortar diferencias. Su disparo nuevamente se encontró con una buena intervención del cancerbero blanquiazul.

Jugadores y público se desesperaban y los oscenses soñaban con llevarse su tercera victoria consecutiva a domicilio. Ya en el tiempo de descuento, el reaparecido Javi Lanzuela recogió un balón en el interior del área para hacer el tanto del honor.No había tiempo para más. La imagen de Álvaro Peral llorando desconsoladamente al abandonar el césped de Jumaya era el reflejo de lo ocurrido sobre el terreno de juego.

FICHA TÉCNICA:

Calamocha CF: Peral, Obere, Mele, Ripollés, Matar (Lanzuela, 46), Sancho, Alberto Tomás (Belio, 65), Cotoño, Buenacasa (Rute, 46), Ros y Zumeta.

Tamarite: Salas, Flo, Alberto, Peiró, Varila, Pol, Espinosa (Sarvisé, 75), Ramón, Kamate (Feliú, 61), Romero (Bernado, 82) y Chechi.

Goles: 0-1, min. 3: Kamate. 0-2, min. 51: Kamate. 0-3, min. 70: Espinosa. 1-3, min. 89: Lanzuela.

Árbitro: Manuel Ramírez. Expulsó a Pol por doble amarilla (42'). Amonestó a Matar y al técnico local Sergio Lagunas.

