El Cuarte tira de oficio para derrotar al Tardienta

El Cuarte superó por la mínima a un buen Tardienta. Saltó fuerte al verde el Tardienta, imponiendo su juego durante casi toda la primera mitad. No conseguía dominar el Cuarte, que no se encontraba cómodo sobre el tapete. Pudo adelantarse el cuadro local a balón parado, pero el remate de José se marchó lamiendo el poste. Lo intentaba por activa y por pasiva el conjunto tardientano, pero no encontraba el premio del gol. Así llegó el encuentro al descanso, con los locales volcados sobre la portería de Láinez.

El Cuarte se impuso en un partido muy igualado

La reanudación trajo consigo a un mejor Cuarte, que comenzó a imponer su fútbol, pero sin generar excesivo peligro en jugada elaborada. Sin embargo, el conjunto visitante sembraba el pánico a balón parado, pudiendo poner el 0-1 en un remate de César que se estrelló contra el palo. El partido se aproximaba al final, pero antes de cerrarse el telón faltaba el desenlace: un saque larguísimo de Láinez lo despejó Adriel hacia su propia portería, superando a Álvaro por alto, cambiando el signo del partido. Final amargo para un Tardienta que no mereció perder, pero que se encontró a un Cuarte con hechuras de campeón.

Destacado La mala suerte se ceba con el Gallur en el partido ante el Biescas

El Cuarte seguirá una semana más comandando la tabla clasificatoria, a cuatro puntos de distancia de su más próximo perseguidor: el Barbastro. El Tardienta intentará poner más tierra de por medio con el descenso en su próximo desplazamiento a Mallén.

FICHA TÉCNICA

Tardienta: Álvaro Adriel, José, Edu, Bombín, Cristian, Puri (Agus, minuto 65), Hamid (Alessandro, minuto 75), Radu, Joaquín y Burillo (Marcos, minuto 56)

Cuarte: Láinez, Limbeck, Arroyave, Muzquiz, Ginovés, Bilal (Ibáñez, minuto 81), Valdés (Ionut, minuto 67), Pablo García (Antuan, minuto 85), Guillén (Penón, minuto 67), César y Arechavaleta.

Gol: 0-1 Minuto 79: Adriel p.p.

Árbitro: Fermín Civiac. Amonestó a los visitantes Muzquiz, César Augusto, Valdés, Ionut y Ricardo Gil, de los visitantes.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.