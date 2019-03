El Caspe sufre para vencer al San Fernando

El Caspe, que venía muy necesitado de una victoria para revertir su situación, vence por (2-0) al San Fernando en un encuentro que no se sentenció hasta los minutos finales. Primera parte bastante disputada, donde el San Fernando se mantuvo replegado, con las líneas muy juntas, desplegando un buen juego y no concediendo apenas ocasiones. Por otro lado, el Caspe tuvo complicaciones a la hora de generar peligro en la zona de ataque, no consiguió encontrar en casi ninguna ocasión los espacios, en buena parte por el buen despliegue defensivo de los visitantes. Las dos ocasiones más claras fueron por medio de un remate de Novellas, que se marchó por encima del travesaño, y una oportunidad de Puyo, que se marchó rozando el palo. Sin deshacer la igualdad inicial ambos conjuntos se marcharon al tiempo de descanso.

Tras la reanudación, el Caspe cambió de mentalidad, le puso mayor velocidad el juego y trataron de hacer internadas por ambas bandas. el portero del San Fernando, Carlos Llorens, se tuvo que emplear a fondo para repeler dos remates de los atacantes locales, primero uno de Puyo y luego otro de Carlos Burillo.

El conjunto local se vio recompensado por su juego en el minuto 56 de partido, cuando Muniesa sufrió una falta dentro del área por una zancadilla de un defensa visitante. Victor Puyo no fallaría la pena máxima para adelantar a su equipo. El San Fernando no variaría su planteamiento, ya que continuó replegado y buscando envíos largos a la espalda de la defensa, que no concedió ocasiones. En los minutos finales de encuentro, el Caspe anotaría el (2-0) definitivo mediante una jugada de estrategia, con un envío al primer palo que remataría Chabier Gómez para sentenciar el encuentro.

Puyo adelantó a su equipo desde los once metros

Con esta victoria el Caspe revierte su situación tras cinco jornadas sin conocer la victoria, mientras que el San Fernando registra su cuarta derrota en los últimos cinco encuentros, lo que le hace continuar una jornada más en los puestos bajos de la clasificación liguera.

FICHA TÉCNICA:

Caspe: García, Loscos, Lizarbe, Gil, Moreno, Muniesa, Novella (Varela, 53), Merino (Nadales, 62), Puyo, Gallego (Gómez, 53) y Burillo.

San Fernando: Llorens, Torrea, Tobón, Deza, Palacios (Ibáñez, 67), Cubel, Rodríguez (Cascan, 71), Latorre, Lázaro (Ucedo, 71), García y So.

Goles: 1-0, min 56: Puyo, de penalti. 2-0, min 89: Gómez

