El Valderrobres cae ante el Calatayud por un contundente (0-4). Los visitantes dominaron plácidamente la segunda mitad del encuentro, incluso cuando se quedaron con un jugador menos sobre el césped y el Valderrobres no logró estrenar su casillero de goles, pese a que mostró una buena faceta de juego en los primeros 45 minutos.

En la primera mitad del encuentro, no hubo un ligero domino visitante, pero el Valderrobres se mostró sólido y desplegó un buen juego. Los de Rebullida tuvieron dos ocasiones claras para haberse adelantado en el marcador, una contra, pero que concluiría sin éxito y un saque de esquina, en el que el balón se quedó muerto pero que no pudo ser rematado finalmente. Hubo que esperar hasta la segunda mitad de la contienda para ver todos los goles, que se vieron todos en poco más de un cuarto de hora.

Destacado El Valderrobres sufre una contundente derrota ante el Utrillas

El primero llegaría por medio de Jesús Vicente, que abriría el marcador con una contra que no pudieron cortar a tiempo los defensores locales. Dos minutos después, Trincado anotaría el segundo gol de partido con un disparo fuerte desde el exterior del área. El segundo gol fue un duro mazazo para los locales, que vieron como se escapaban sus posibilidades de sacar algo positivo de un partido que había tenido más o menos controlado. El tercer gol es fruto de un rechace tras un centro que aprovecharía Paulo André Miranda para poner el tercer gol en el electrónico. El cuarto gol del encuentro sería, de nuevo, tras una contra, que transformaría Blasco.

Los locales acusaron anímicamente los dos primeros tantos visitantes

Los del Matarraña sumaron este domingo su octava derrota consecutiva, sellando un inicio de año realmente negativo. No llegaban con recambios, solo con los once jugadores necesarios y por lo tanto no pudieron introducir relevos. Por otro lado, el Calatayud se asienta en la zona media de la tabla tras cosechar tres victorias consecutivas.

FICHA TÉCNICA:

Valderrobres: Magallón, Pascu, Abella, Inglés, Monteiro, López, Ceperuelo, Lasmarías, Grau, Lazrak y tena

Calatayud: Ouahi, Gracia (Duca, 76), Refusta (Nonay, 89), Ibáñez, Sellares, Alonso (Blasco, 69), Sebastián, Aparicio, Trincado (Miranda, 63), Pérez y Vincente

Goles: 0-1, min 57: Vicente. 0-2, min 59: Trincado. 0-3, min 65. Miranda. 0-4, min 73: Blasco

Árbitro: Berechet Robert. Amonestó a los visitante Alonso y expulsó Aparicio por doble amarilla

Más información del deporte aragonés en la web de Afición