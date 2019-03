Victoria vital del Anagan Olivar en la pista del Mataró-Feimat, rival directo en la tabla, en un encuentro de máxima igualdad que tuvo que decidirse en una segunda prórroga. En el primer cuarto, a los zaragozanos les costó bastante atacar, y fruto de ello se produjeron las primeras diferencias en el marcador a favor de los catalanes. Pero en cuatro minutos de locura, el Anagan consiguió bombardear la canasta rival para acabar empatando el parcial.

Destacado El Anagan se reencuentra con la victoria en un vibrante partido ante el Martorell

El Mataró se hizo con las riendas del choque en el segundo cuarto, pudiendo gozar de ventajas de hasta ocho puntos (32-24), pero en el último minuto, una serie de buenas defensas consecutivas de los verdiblancos junto a un triple de Alex Vicente desde el centro del campo les permitieron recortar distancias antes del descanso, al que se llegó con 36-32. La segunda mitad fue un continuo intercambio de canastas por parte de ambos conjuntos, y ninguno lograba despegarse en el electrónico. Fiel reflejo de ello fue que las rentas no superaron los dos puntos a favor de uno u otro equipo.

El Anagán mejoró sus prestaciones defensivas

El duelo parecía destinado a decidirse en una emocionante prórroga. Y, en efecto, así fue. Los aragoneses manejaron mal los compases y el ritmo del encuentro en el tramo final del primer tiempo extra, con pérdidas de balón y tiros no forzados, pero los barceloneses no supieron aprovechar estos errores. El partido no era apto para cardíacos, y se jugaron otros cinco minutos en los que el Anagan mejoró sus prestaciones en la parcela defensiva para anular los ataques del Mataró. Un triple de Javi García a falta de poco más de un minuto para el cierre resultó clave para que el triunfo viajara a tierras mañas. Los zaragozanos, en los que destacaron Pradilla (22 de valoración) y Ascanio (26 de valoración), recuperaron además el basket average respecto al choque de ida.

Ficha técnica

Mataró-Feimat (80): Solé (12), Touré (6), Ventura (16), Ariño (2), Romero (20), - cinco inicial-, Tardío (5), Viñallonga (3), Rodríguez, Juanola (7), Diallo (1), Cánovas y Traver (8).

Anagan Olivar (87): Pradilla (19), Krejci, Urdiain (5), Andersson (6), García (19), - cinco inicial-, Lobaco (12), Etxeguren, Corrales, Dubrovin, Ascanio (19), Calvo y Vicente (7).

Parciales: 20-20, 16-12, 16-18, 14-16, (10-10 y 4-11).

Árbitros: Arias Expósito y Colomer Castello.

