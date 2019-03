El Actur vence al Hernán Cortés y vuelve a mirar hacia arriba

Victoria a domicilio del Actur Pablo Iglesias en un partido que mostró superioridad a su rival, el Hernán Cortés, que pese a verse superado en muchas facetas del juego y por debajo en el marcador, no bajó los brazos y tuvo ocasiones para empatar en los últimos minutos.

El balón echó a rodar y el Actur entró muy bien en el partido. Desde el pitido inicial del árbitro el conjunto visitante se hizo con el control del partido y dominó la posesión. El Hernán trataba de hacerse con el balón pero el centro del campo visitante dominaba. Durante la primera media hora de partido no hubo ocasiones en ninguna de las dos áreas. La primera ocasión clara fue para los locales, tras un gran pase en profundidad de Cristian que Pandu no convirtió en gol por muy poco. Muy poco después y tras una buena jugada por banda izquierda, Cubas definió y adelantó a su equipo en el marcador. No hubo tiempo para más y ambos equipos se fueron camino de vestuarios con 0-1 en el marcador.

El segundo periodo comenzó con un nuevo mazazo para los locales después de que Abad definiera con mucha calidad un balón que quedó suelto tras un fallo defensivo local. Tras el 0-2, el Hernán dio un paso hacia delante con el objetivo de reducir diferencias y lo consiguió a 20 minutos del final por medio de Pandu. Desde ese momento el conjunto local acosó a su rival y realizó buenos minutos, teniendo Lucientes una ocasión en la última jugada de partido que un defensa visitante salvó cuando ya se cantaba el gol.

Hernán Cortés Junquera: Rivera, García (Viñado, 82), Gracia, Lezcano (Mediano, 69), Villuendas, Iñigo (Lanau, 69), Lucientes, Pandu, Teresa, Cristian (Claver, 73) y Zueco.

Actur Pablo Iglesias: Martín, Celorrio, Cubas, Pac, Muñoz (Barragán, 83), Flores (Mendoza, 70), Abad (Sissoko, 67), Martínez, El Kodi, Duato (Gimeno, 77) y Montalbán.

Goles: 0-1, min. 39: Cubas. 0-2, min. 47: Abad. 1-2, min. 71: Pandu.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó al local Mediano.