El Morés tira de fe para sacar un punto ante el Valdefierro

El Morés sigue aferrándose a sus esperanzas de salvación una semana más. El cuadro rojigualda fue capaz de empatar ante el segundo clasificado de la liga, un Valdefierro que pecó de confianza en un partido que se le puso de cara a los siete minutos. Sin embargo, los visitantes, con uno más en toda la segunda parte, no fueron capaces de cerrar el partido y una pena máxima convertida por Navarro puso la igualdad en el marcador.

El partido comenzaba mal para los intereses de la parroquia local, que veía cómo Giménez, en una de las primeras aproximaciones, aprovechaba un mal despeje del cuadro moresano para batir a Sanguino por alto. Este tanto no varió el guion del choque, que fue protagonizado por un Valdefierro que dominaba la posesión aunque sin crear excesivo peligro sobre la meta local. Por su parte, el Morés buscó el juego directo como fórmula para lograr la igualada, algo que en la primera parte le otorgaría pingües resultados.

En la segunda mitad, el conjunto de Rubén Muñoz tomó la iniciativa ante la falta de intensidad de los azulones, que comenzaron la segunda parte en superioridad numérica tras la expulsión de Osorio al término de la primera parte. El Morés se creció ante las dificultades, y comenzó a merodear con peligro el área de Sánchez; Erruz dio el primer aviso, mientras que a cinco minutos del final un penalti muy protestado por el banquillo visitante dio el empate a los de San Félix. Navarro no falló desde los once metros y, a pesar de los intentos finales de los de José Carlos Collados por llevarse los tres puntos, el tanteador no se movió más, perdiendo así dos puntos que suponen que la zona alta de la tabla se apriete todavía más.

FICHA TÉCNICA:

CD Morés: Sanguino, Cuenca, Villalba, López, Erruz, Bouasri (Lafuente, 90), Trigales (Navarro, 58), Osorio, Sanz, Ansón y Ondo (Pascual, 65).

CD Valdefierro: Sánchez, Marçin, Megía. Sánchez, Julián, Giménez (Urquizo, 58), Ariño, Roldán (Hernando, 83), Abad (Gomis, 63), Aso y Gazzoni (García, 60).

Goles: 0-1, min. 7: Giménez. 1-1, min. 88: Navarro, de penalti.

Árbitro: Zarzuela Salvador. Amonestó a los locales Sanguino, López, Ansón y Pascual; y a los visitantes Gazzoni y Megía. Expulsó al local Osorio (45’).

