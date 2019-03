Cómodo triunfo del Real Zaragoza juvenil en Valdefierro

Plácida victoria del líder en su visita a Valdefierro. No dio opción el Real Zaragoza a su rival, que solo pudo ver como el conjunto blanquillo le pasaba por encima. Comenzó parejo el partido, con el cuadro visitante intentando mandar desde el primer minuto, algo que no parecía incomodar al conjunto azulón, que esperaba alguna oportunidad para salir a la contra. Cuando ya se había superado el ecuador de la primera mitad llegó el tanto que abrió la lata, obra de Pelegrín, que superó al meta local con decisión. El gol cargó de confianza al conjunto visitante, que puso tierra de por medio con un nuevo tanto, esta vez de Mata, que se prodigó con acierto en la faceta ofensiva. El Valdefierro intentaba no perderle la cara al partido, pero se veía superado por un gran Zaragoza, que maniató a su rival durante todo el encuentro. Sentenciaron Conte y Vela antes del descanso, poniendo el 0-4 con el que se fue el partido al descanso.

El cuadro blanquillo no dio opción a su rival

La reanudación no varió el guion de la contienda, pues el conjunto zaragocista seguía mandando, tanto en el juego como en el resultado. Parecía que el Valdefierro agradecía la tregua blanquilla e intentaba combinar y generar algo de peligro a la meta de Montorio. Sin embargo, poco tardaron los chicos de Jorge Abad en volver a poner la directa, pues cuando se cumplía la hora de partido llegó el quinto tanto, obra de Conte. La manita cayó como un jarro de agua fría al cuadro local, que no supo reaccionar, lo que provocó que minutos después el Real Zaragoza cerrase la goleada con otros tres tantos.

Destacado Reparto de puntos entre Ebro y Huesca

Nueva victoria del líder que sigue con paso firme hacia el campeonato liguero. El Valdefierro querrá mejorar la imagen en su próxima visita a La Azucarera, en un partido que se antoja vital para la salvación del cuadro azulón.

FICHA TÉCNICA

Valdefierro: Prysyazhnyuk, Lasheras, Rodrigo, Lorente, Sanjuán (Aranaz, 46), Broto, De Vega, Daniel (Guato, 46), Emilio (Ángel, 65), Lipe y Ollés (Cornago, 62).

R. Zaragoza: Montorio, Sebastián, Mata, Bayona, Casabona (Malumbres, 62), Betés (Nieto, 54), Juan, Augusto (David, 46), Conte, Vela (Cuenca, 54) y Pelegrín.

Goles: 0-1, min. 26: Pelegrín. 0-2, min. 31: Mata. 0-3, min. 41: Conte. 0-4, min. 44: Vela. 0-5, min. 61: Conte. 0-6, min. 72: Pelegrín. 0-7, min. 83: Sebastián. 0-8, min. 84: Cuenca.

Árbitro: Monterrubio Torres. Amonestó a Sanjuán y Aranaz por el Valdefierro y a Nieto por el Real Zaragoza.

Más información del deporte aragonés en la web de Aragón.