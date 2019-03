Reparto de puntos entre Ebro y Huesca

Partido muy igualado el acontecido en La Almozara que acabó sin goles. Comenzó a rodar el esférico con ambos equipos bien plantados sobre el verde. La disciplina táctica de los locales no permitía que los oscenses superasen las líneas de presión. Pudo adelantarse el cuadro zaragozano, pero Pérez despejó un potente zurdado de Buetas. Contestó al instante el Huesca, que pudo abrir la lata por medio de Carlos Kevin, pero el remate de ariete se fue fuera. El respeto se imponía y ninguno de los conjuntos quería correr ningún riesgo, por lo que el partido se fue al descanso con el marcador inicial.

La igualdad fue la tónica dominante durante todo el encuentro

El paso por vestuarios mejoró a los azulgranas, que consiguieron amasar más el cuero, algo que no incomodaba a los locales, que preferían salir con rápidas contras. En una de estas pudo decantar el encuentro Enock, pero Pérez le ganó la partida en el mano a mano. El conjunto oscense no conseguía superar el entramado defensivo de los locales, que imponían su ley. El Ebro no dejaba de intentarlo con centros laterales, que hacían sufrir de lo lindo a los defensores oscenses. En uno de ellos llegó la ocasión más clara de la segunda mitad: Bernal centró desde la derecha, el balón se envenenó y acabó golpeando en el larguero. Al final el resultado no se movió y el reparto de puntos fue una realidad, evidenciando la igualdad del choque.

El cuadro oscense vuelve con dos puntos menos de renta a Huesca, donde ya espera la visita de su rival por la tercera plaza: el Santo Domingo Juventud. El Ebro recupera sensaciones tras su derrota en Teruel.

FICHA TÉCNICA

Ebro: Gracia, Bernal, Mazas (Tenas, 76), Buetas, Hernández, Drammeh, Bosqued (Enock, 60) (Villa, 79), Ripolles, Tobajas (Tazueco, 71), Salas y Herrero.

Huesca: Pérez, Cofrades, Esteire, Espierrez, Tomeo, Carrasco (Plo, 70), Carcasona, Carlos Kevin, Cabrero y Prat.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó al local Buetas.

