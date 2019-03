El Stadium juvenil supera al Gimnástic de Tarragona

Importante triunfo de Stadium Casablanca en un partido que no ha sido exquisito, motivado por la presión a la que estaban sometidos ambos equipos en la lucha por la permanencia. Choque muy trabado, con muchas interrupciones, lo que ha provocado que hubiera escasísimas opciones de gol, muchas de ellas debidas a errores personales o a través del juego directo, del cual han abusado ambos equipos.

La tuvo Torcal, al cuarto de hora, pero su remate fue detenido por Cheikh en dos tiempos. Los tarraconenses probaron fortuna en un robo en la medular de Marc Álvarez que se marchó hacia la portería pero su disparo desde la frontal rozó el palo. La última del primer tiempo fue un centro de Iván Falo que detuvo el meta muy atento para desbaratar el peligro.

En la segunda mitad, mejoró algo el Stadium Casablanca. Dominó más, tuvo más posesión, sabedores de lo muy importantes que eran los puntos. De nuevo Torcal lo intentó, y el mismo protagonista, Cheikh, paró el balón del delantero. La réplica la puso Guillem, pero Joel, seguro, detuvo el esférico.

Y en el 71, el único tanto. Falta colgada al área y a Cirac lo agarraron cuando iba a rematar. El árbitro no se lo pensó e indicó el punto fatídico. Sergio Hernández asumió la responsabilidad. Lo lanzó por el centro pero por fortuna, Cheikh se había vencido hacia uno de los lados y no pudo pararlo. Al Gimnàstic le entraron las prisas que antes no tenían. Empezaron a colgar pelotas sobre el marco de Joel, pero la defensa estuvo espectacular y solamente cedieron una ocasión clara, en un centro de Guillem que Iker Cid lanzó alto.

Triunfo justo, que sirve para que los de Pepe Borque sigan con el sueño de la permanencia ante un rival que le puso las cosas difíciles pero los verdes cumplieron con su trabajo.

FICHA TÉCNICA:

Stadium Casablanca: Joel, Nogueras (Lato, 91), Íñigo Sánchez, Raúl Soria, Iván Falo (Roche, 78), Sergio Hernández (Orús, 87), Toño Goez, Rubí, Torcal (Blanco, 81), Cirac y Saúl.

Gimnàstic: Cheikh, Barroso (Micó, 81), Sandoica, Álex Ruiz, Édgar, Burgos, Alcázar (Faysal, 66), Nicu, Guillem, Marc Álvarez e Iker Cid.

Goles: 1-0, min. 71: Sergio Hernández, de penalti.

Árbitro: Gonzalo Benito. Amonestó a los locales Toño Goez y a Barroso, Álex Ruiz y Édgar.

