Un ordenado Helios supera al Escalerillas

Partido igualadísimo que se decantó a favor de los locales. Comenzó como un cohete el cuadro azulón, que se adelantó a los pocos minutos de juego: Gracia se marchó de su par y definió con solvencia ante la salida de Tejero. A partir de ahí se igualó el partido, pues el cuadro visitante dio un paso adelante en busca de la igualada. No tardó en empatar el cuadro del barrio Oliver, que igualó la contienda con un potente remate de Angoy tras una falta lateral. Así se llegó al descanso, con ambos equipos intentando hacer su juego.

Angoy igualó la contienda con un soberbio testarazo

La segunda mitad comenzó igual que la primera: los locales mucho más enchufados que el Escalerillas. No tardó en llegar el segundo y definitivo gol de Helios, que se adelantó por medio de Lucas, que aprovechó un error en la salida de balón del conjunto visitante. El gol permitió a los de Óscar Aso replegarse, intentando salir a la contra. El Escalerillas lo intentaba colgando balones al área, pero no conseguía llevar peligro a la meta defendida por Benito. No sufrieron demasiado los locales, que se quedan con tres puntos que les permite seguir encaramados en la parte alta de la clasificación en la que es, sin duda, una campaña histórica para el club aragonés. Los del barrio Oliver deberán comenzar a sumar de tres en tres si quiere seguir soñando con la salvación, que ahora mismo se antoja muy complicada.

FICHA TÉCNICA

Helios: Benito, Choren, Sanjuan, Durán, Ramón (Gracia, 74), Garrido, Aguarón, Labodía, Álvarez, Gracia (Bautista, 89) y Chipriana (Liria, 56).

Escalerillas: Tejero, Marco (Arostegui, 60), Couto (Sanneh, 56), Barrachina, Contreras, Angoy, Rodríguez, Cuartero (Roche, 56), Trullén (Pérez, 68), Urgel y Sanz.

Goles: 1-0, min. 8: Gracia; 1-1, min. 34: Angoy; 2-1, min. 50

Árbitro: Ramírez Marco. Amonestó a los locales Gea, Choren y Gracia; y a los visitantes Rodríguez, Contretas y Sanz.

