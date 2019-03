Partido cómodo del conjunto naranja que acabó goleando al Teruel. Comenzó fuerte el cuadro local, que no tardó mucho en ponerse por delante: Villaoslada aprovechó un buen balón en profundidad para superar a Andrés en el mano a mano. El gol fue un mazazo del que no supieron reponerse los turolenses, que no conseguían inquietar al conjunto zaragozano. Amplió la renta local Villaoslada, que cazó un rechace en el área para poner el 2-0. Tan solo tres minutos después llegó el tercer tanto, obra de Serrano. No paraba de generar peligro el conjunto naranja, que consiguió el cuarto gol justo antes del descanso gracias a un buen latigazo de Barquilla.

El cuadro naranja mostró su mejor versión para golear al Teruel

La segunda mitad siguió por los mismos derroteros: el Juventud no daba tregua al conjunto visitante, que estaba hundido. Barquilla puso el sexto con otro potente disparo. Minutos después fue Charlez el que encontró el gol desde los once metros. Barquilla, el más destacado de los locales, logró su tercer tanto dos minutos después. El octavo de la tarde lo convirtió Algaba, que aprovechó un buen centro para batir a un desanimado Andrés. Vivas consiguió el tanto de la honra turolense, poniendo el definitivo 8-1 en el marcador.

Victoria sencilla para un Juventud que sigue soñando con dar caza al Huesca y convertirse en equipo de División de Honor. El Teruel deberá seguir remando para intentar salir de puestos de descenso.

FICHA TÉCNICA

Juventud: Palomera, López, Pérez, Barquilla, Gutiérrez, Júdez, Perales (Gómez, 60), Serrano, Villaoslada (Algaba, 55), Tadili y Charlez (Álvarez, 76).

Teruel: Andrés, Pérez (Sousa, 66), Górriz, Meléndez, Pons, Vivas, Martínez, Fuertes, Batuecas, Fortea y Villarroya (Marco, 64).

Goles: 1-0, min. 3: Villaoslada; 2-0, min. 29: Villaoslada; 3-0, min. 32: Serrano; 4-0, min. 38: Barquilla; 5-0, min. 63: Barquilla; 6-0, min. 73: Charlez; 7-0, min. 75: Barquilla. 8-0, min. 78: Algaba; 8-1, min. 80: Vivas.

Árbitro: Lixandru Cristian. Amonestó al visitante Fuertes.