El Amistad respira tras superar a IPC La Escuela

Partido muy disputado entre dos conjuntos muy luchadores que se acabó llevando el Amistad. Comenzó fuerte el partido, con ambos equipos batallando por la posesión del esférico. El cuadro rojillo, que llegaba tras dos derrotas consecutivas, no quería perder unos puntos muy valiosos para escapar de la zona baja. Por ello se lanzó a por la victoria desde los primeros minutos y encontró el premio del gol a los veinte minutos: Requelme encontró espacio y superó a Diallo, consiguiendo poner el 1-0 en el electrónico. Siguió empujando el cuadro local, pero no encontraba hueco en la sólida defensa oscense. Así llegó el encuentro al descanso, con los rojillos mandando en el marcador.

El Amistad vuelve a la senda del triunfo tras realizar un buen partido

La reanudación no cambió el guion del partido, pues ambos conjuntos seguían intentando arrebatar la posesión a su rival. Así llegó el segundo tanto local: un buen remate de Corellano besó las redes tras superar al meta visitante. IPC no bajó los brazos y se volcó en busca del gol, adelantando las líneas, lo que provocó un asedio al área local. Así llegó el tanto del conjunto oscense, que recortó distancias por medio de Avellanas. Lo intentó, por activa y por pasiva, el conjunto escolar, pero no acertó en los metro finales, dejando los puntos en el feudo de un Amistad que se distancia de los puestos de descenso, asentándose en un zona media en la que ya se encontraba IPC La Escuela.

FICHA TÉCNICA

Amistad: Badía, Galindo, Mañanes, Aladrén, Jaria, Sánchez (Ibáñez, 11), Requelme, Martínez (Marco, 80), Caro, Corellano (Cestero, 70) y Vargas.

