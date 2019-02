Resultados de la jornada trece en el Campeonato Júnior Masculino

La igualdad se apoderó de la decimotercera jornada del Campeonato de Aragón Júnior Masculino con varios encuentros muy vistosos de cara al espectador, como el CN Helios - Old School o Basket Zaragoza B - CB Cuarte. El líder, como viene sucediendo en las últimas fechas, demostró una vez más su autoridad frente a un gran Azulejos Moncayo CBZ.

CN Helios 64-61 Old School

(8-14, 14-13, 18-18 y 24-16)

Triunfo sufrido del CN Helios ante el Old School en un enorme partido marcado por una alta competitividad y una igualdad máxima entre dos grandes equipos. La actitud defensiva fue una constante durante los cuarenta minutos, y el acierto de los azulones desde el perímetro en los instantes finales desembocó en una diferencia mínima a favor de los locales. En la primera mitad, el conjunto visitante llevó el ritmo del choque sabiendo mantenerse por encima en el marcador, pero sin poder despegarse de un CN Helios que no bajó los brazos en ningún momento. Tras el paso por vestuarios, los heliófilos reajustaron su línea ofensiva, logrando penetrar la defensa del Old School gracias a su repentino acierto anotador desde la línea de tres. Los locales se adelantaron por primera vez en el luminoso en el minuto 35 después de tres triples consecutivos. Pese a ello, los visitantes no dieron por perdido el duelo y pelearon hasta el último segundo, pero la victoria se quedó en la pista del CN Helios en un gran encuentro de baloncesto.

Doctor Azúa 74–34 Stadium Casablanca B

(22-12, 14-5, 25-10 y 13-7)

Victoria del Doctor Azúa ante el colista Stadium Casablanca B en un partido con poca historia. Los colegiales realizaron muy buen trabajo en la presión desde el inicio, sabiendo controlar los tiempos. Los fallos de los verdiblancos de cara a la canasta rival impidieron que pudieran seguir el ritmo a los jugadores del Azúa, que poco a poco fueron aumentando su ventaja. En el tercer cuarto, el cuadro local dio un paso más y rompió definitivamente el marcador gracias a una notable actuación defensiva. Ya en los últimos diez minutos, el Doctor Azúa tiró de rotaciones y el Stadium Casablanca B pudo competir más, sin bajar los brazos en ningún momento.

Azulejos Moncayo CBZ 52-81 Basket Zaragoza A

(14-25, 13-17, 10-8 y 15-31)

El Basket Zaragoza A venció al Azulejos Moncayo CBZ en un encuentro en el que el resultado final no refleja lo vivido en el campo, con un cuadro local que estuvo tan solo cuatro puntos abajo a falta de 13 minutos para el cierre del choque. El Azulejos Moncayo CBZ gozó de muy buenos minutos compitiendo de tú a tú al líder invicto de la categoría, pero el escaso acierto desde la línea del 6´75 y los errores desde el tiro libre (casi 20 en total) produjeron que la diferencia se ampliara, sobre todo en el último cuarto. El Basket Zaragoza A controló el primer parcial, le costó algo más dominar en el segundo, se vio un poco contra las cuerdas tras el intermedio, y se despegó del todo en los últimos diez minutos, sacando a relucir su potencial y aprovechándose de la inspiración de sus tiradores y de su superioridad física. Enorme partido entre posiblemente dos de los mejores equipos de Aragón en la categoría Júnior masculino.

CB Cuarte 75–77 Basket Zaragoza B

(24-22, 16-21, 13-20 y 22-14)

Partido precioso y lleno de emoción, igualdad y buen juego por parte de ambos conjuntos. El CB Cuarte comenzó mandando, con un juego rápido y una defensa de ajuste muy intensa para llevarse el primer parcial. En el inicio del segundo cuarto, el acierto desde el triple de los rojillos hizo que le dieran la vuelta al marcador, llegando al descanso con una ventaja mínima de tres puntos. El respeto se impuso tras el intermedio, y ambos equipos bajaron su media anotadora, con unos minutos de imprecisiones locales aprovechadas por el Basket Zaragoza B, que cogió una renta máxima de diez puntos. Se entró al periodo decisivo con 53-63. Pero no es la primera vez que los jugadores cuartenses se enfrentaban a esta situación, y volvieron a tirar de coraje para robar balones en defensa que convirtieron en canastas, situándose a tan solo tres puntos a falta de 14 segundos. Posesión para los visitantes, pero el CB Cuarte recuperó la pelota; en lugar de jugarse un triple para forzar el empate, anotó una penetración rápida. 75-76 en el marcador, falta en el saque y dos tiros libres para el conjunto rojillo. El jugador visitante convirtió uno de los libres y falló el segundo, pero no quedaba tiempo suficiente para un nuevo ataque, y el Basket Zaragoza B se adueñó del triunfo.

Stadium Casablanca A 56–86 CB Peñas Huesca

(16-22, 20-24, 13-19 y 7-21)

El CB Peñas Huesca se apoderó de la victoria en la pista del Stadium Casablanca A en un encuentro marcado por la sobresaliente actuación del peñista Diop. El choque comenzó con un Diop dominando totalmente, tanto es así que llegó al descanso con 18 puntos en su haber. Los verdiblancos intentaron aferrarse al partido en una segunda mitad en la que las diferencias oscilaron entre los ocho y diez puntos hasta el último minuto del tercer cuarto. Desde este instante hasta el final, el conjunto oscense consiguió un parcial a su favor de 25-7 que solo amplió las distancias. Noveno triunfo del CB Peñas Huesca, igualando así en la tabla al CN Helios y al Azulejos Moncayo CBZ.

