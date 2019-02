Resultados de la jornada doce en la Primera División Masculina A1

Como ya viene siendo tónica habitual en las últimas jornadas, la Primera División Masculina A1 regresó con la incesante e incansable pelea por la zona de arriba, con hasta seis conjuntos implicados. El duodécimo fin de semana ofreció un gran espectáculo en todas las pistas, con equipos que no bajan el pistón a falta de cada vez menos jornadas para los ansiados cruces.

Cristo Rey A 50-70 Unizar Azulejos Moncayo CBZ

(11-22, 8-11, 18-25 y 13-12)

El Unizar Azulejos Moncayo CBZ cosechó un nuevo triunfo para prolongar su particular racha ganadora. Su rival fue el Cristo Rey, único conjunto colegial del grupo que viene desarrollando una actuación más que notable, lo que le está permitiendo ocupar la zona media de la tabla. El cuadro rojillo marcó los tiempos del choque durante los tres primeros cuartos basando su juego en una enorme intensidad defensiva que minimizaba cualquier ofensiva de los locales, además de controlar bien el rebote. El acierto de los visitantes desde el triple y el bajo porcentaje de los azulones desde la línea del tiro libre se tradujeron en un dominio del Unizar Azulejos Moncayo CBZ a lo largo de toda la primera mitad, y al descanso se llegó con un 19-33. En la segunda parte, el Cristo Rey se entonó en la parcela defensiva y supo competir de tú a tú, pero para entonces el duelo ya estaba resuelto. Nueva victoria de los visitantes para auparse a la segunda posición.

Patria Hispana Seguros Almozara 73-54 Quimicamp Octavus

(28-17, 18-10, 14-17 y 13-10)

El Patria Hispana Seguros Almozara continúa como líder de la Primera División Masculina A1 tras doblegar al Quimicamp Octavus en un intenso encuentro. Los locales salieron con una concentración máxima y desplegaron un gran juego ofensivo durante todo el primer cuarto. El segundo parcial transcurrió por los mismos derroteros, con un Patria Hispana más atinado en la faceta defensiva. Después del intermedio, los blanquiazules subieron su nivel en defensa para recortar distancias en el marcador, y llegaron a ponerse nueve puntos abajo, pero el cuadro local no perdió los nervios, se centró de nuevo en el juego y consiguió ampliar su ventaja hasta los 19 puntos finales para seguir como líder de la categoría. Destacaron Francisco Marín (23 de valoración) por parte del Patria Hispana Seguros Almozara y el siempre inspirado Benjamín Maloba (34 de valoración) por parte del conjunto utebano.

EM El Olivar A 68–56 Juventud Osca

(21-6, 14-18, 17-15 y 16-17)

Triunfo vital del EM El Olivar en un partido muy complejo ante el CB Juventud Osca. Ambos equipos se presentaban al encuentro con muchas bajas. Los oscenses plantearon una zona 2-3 durante los cuarenta minutos, pero los verdiblancos fueron capaces de superarla. Una enorme actuación de los locales en el primer cuarto a través de una perfecta defensa y eficaces transiciones al ataque provocó que adquirieran una ventaja de 15 puntos que supieron administrar apropiadamente a lo largo del resto del choque. Los oscenses redujeron su desventaja en el segundo parcial, y llegaron a acercarse mucho a su rival gracias al acierto desde el triple, pero el EM El Olivar se mantuvo sereno para lograr su octava victoria del curso.

CN Helios 66–57 CB Peñas Huesca

(17-17, 14-21, 22-2 y 13-17)

El CN Helios volvió a la senda de la victoria tras superar al Peñas Huesca en un choque marcado por el tercer parcial. Los heliófilos comenzaron bastante bien, intentando correr para conseguir canastas fáciles y, con ello, ligeras ventajas en el marcador. Pese a todo, el cuadro oscense no se aminaló y el primer cuarto terminó con empate a 17. En el segundo, los peñistas dieron un arreón y se aprovecharon de la inoperancia defensiva de los azulones, lo que les permitió cobrar una importante renta antes del descanso. Tras el intermedio, el CN Helios subió su intensidad defensiva hasta tal punto de que dejó al Peñas Huesca en tan solo dos puntos, sentenciando prácticamente el choque. Lejos de bajar los brazos, y partir de una defensa presionante a todo el campo, los oscenses redujeron su desventaja hasta ponerse cinco puntos abajo a falta de un minuto y medio para el final. Pero el equipo heliófilo mantuvo la calma y supo cerrar el partido para recuperar la sonrisa tras varias jornadas consecutivas conociendo el amargo sabor de la derrota.

Old School 69–61 CB Fuentes

(16-15, 14-9, 20-17 y 19-20)

Noveno triunfo liguero del Old School para mantenerse en la segunda posición de la tabla, y continuar con su racha ganadora. El CB Fuentes no le puso las cosas nada fáciles al conjunto local, que amplió su mínima ventaja inicial en el segundo y tercer cuarto para llegar a los últimos diez minutos con demasiada relajación. El cuadro local estuvo siempre por arriba en el marcador, pero el no imprimir la intensidad necesaria produjo que sufriera hasta el final. El ritmo de partido fue muy lento, con dos equipos bastante desacertados en ataque durante la primera mitad. En la segunda parte, la tónica del choque cambió, y las canastas se sucedían a ambos lados de la pista. El Old School entró en el último parcial con una renta a su favor de nueve puntos, que finalmente supo conservar para cosechar una victoria de la que valen más los puntos que las sesanciones mostradas.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.