Resultados de la jornada diecisiete en el Campeonato Júnior Femenino

La pelea por el tercer y cuarto puesto está más presente que nunca. Al igual que viene sucediendo en las últimas jornadas, son varios los equipos implicados en esta bonita lucha. Además de las victorias de los dos primeros clasificados, el fin de semana en el Campeonato de Aragón Júnior Femenino trajo los duelos directos entre el Doctor Azúa y el Romareda o entre el Marianistas y el Caja Rural de Teruel.

EM El Olivar 75-34 CN Helios A2

(18-5, 18-7, 19-11 y 20-11)

El EM El Olivar derrotó con solvencia y comodidad al CN Helios A2 en un encuentro dominado por las locales de principio a fin. Tras unos primeros minutos algo dubitativos en los que las verdiblancas estuvieron desacertadas de cara al aro, el cuadro local supo encontrar su juego habitual e impuso el ritmo con el que quería jugar durante el resto del choque. A partir de aquí, el EM El Olivar dominó en el marcador, se adueñó de todos y cada uno de los parciales y cosechó su sexta victoria del curso.

Doctor Azúa 61–56 Romareda

(22-16, 13-9, 17-14 y 9-17)

El Doctor Azúa se impuso al Romareda en el duelo de la jornada en un choque muy parejo y disputado entre dos de los equipos que están peleando por el tercer puesto de la tabla. Las visitantes comenzaron muy fuertes, pero a mediados del primer cuarto, el Doctor Azúa se vino arriba y consiguió una renta de seis puntos con la que cerraron estos diez minutos. La igualdad reinó en el segundo parcial, pero las pupilas de José Muzas estuvieron algo desacertadas durante tres minutos, y las locales las castigaron con seis puntos seguidos para llegar al descanso con 35-25. Tras el intermedio, el Romareda tenía la difícil misión de remar a contracorriente, y esa presión les dificultó sobremanera el intento de remontada. Ya en el último cuarto, el conjunto rojillo fue capaz de recortar distancias haste ponerse cinco puntos abajo, pero ya era demasiado tarde para entonces. El Doctor Azúa recuperó el average respecto al partido de ida, y su triunfo se basó en el control en el rebote, su saber estar y la imposición de un alto ritmo frente a un Romareda algo fallón en ataque que reaccionó cuando ya era muy tarde.

CN Helios A1 80-24 Compañía de María

El CN Helios A1 sumó su decimosexto triunfo, esta vez ante el colista Compañía de María, en un partido que ya estaba sentenciado al acabar el primer cuarto, momento en el que la ventaja de las azulonas era superior a los 20 puntos. El cuadro heliófilo tomó muy pronto la iniciativa para dominar los tiempos del choque y controlar todas las facetas del juego, siendo superior a las colegialas en la totalidad de los 40 minutos. Unido a su acierto en ataque, la intensidad defensiva fue muy alta, y fruto de ello se llegó con un abultado 53-8 al descanso. Durante la segunda mitad, las visitantes no bajaron los brazos, reaccionaron y se produjo un intercambio de canastas, pero siempre favorable a las locales, que tiraron de rotaciones.

Marianistas 70–57 Caja Rural de Teruel

(17-14, 20-17, 15-18 y 18-8)

Encuentro muy bonito y competido entre dos conjuntos de la zona media de la tabla. Marianistas y Caja Rural de Teruel se vieron las caras en un duelo directo por la sexta plaza que se saldó con victoria de las locales. La clave del choque estuvo en el acierto de las colegialas desde el tiro exterior en detrimento de los fallos y la inferioridad física de las turolenses. El Marianistas se fue al descanso dominando por seis puntos después de una primera mitad muy disputada plagada de idas y venidas por parte de ambos conjuntos. Los ataques se impusieron a las defensas en unos primeros 20 minutos marcados por el vistoso juego colectivo de los dos equipos. En el tercer cuarto, el Caja Rural de Teruel redujo distancias y se entró en el último con todo por decidir. Pero el mayor acierto y la superioridad física de las jugadoras del Marianistas decantó finalmente la balanza del lado local.

Stadium Casablanca A 90–24 DHL Huesca

(27-5, 23-7, 20-4 y 20-8)

Enésimo triunfo del Stadium Casablanca A en el Campeonato de Aragón Júnior en categoría femenina. Su víctima esta vez fue el DHL Huesca, unas oscenses que no dieron su brazo a torcer a pesar de la gran diferencia existente en el marcador, y que aprovecharon el partido para mejorar aspectos del juego de cara a próximos compromisos. Las verdiblancas activaron el turbo desde el pitido inicial y fueron todo un vendaval ofensivo, con un enorme acierto que sentenció el duelo ya en el primer cuarto. Al descanso se llegó con un 50-12 que se amplió en la segunda mitad, con un Stadium A que no quitó el pie del acelerador ante un DHL Huesca que no pudo hacer nada ante semejante festival baloncestístico, pero que mejoró cosas a nivel grupal de cara a encuentros mucho más relevantes en lo que resta de temporada.

Stadium Casablanca B 63–48 CB Peñas Huesca

(17-6, 12-14, 21-15 y 13-13)

Encuentro muy intenso lleno de idas y venidas entre dos grandes equipos que finalizó con victoria del Stadium Casablanca B. El Peñas Huesca supo reponerse al parcial inicial encajado, pero los errores en canastas fáciles impedían que las oscenses pudieran recortar todavía más su desventaja. Todo lo que ganaban en la parcela defensiva lo perdían enseguida en sus ataques. Las verdiblancas supieron castigar los fallos de las peñistas para sentenciar corriendo al contraataque. Las lesiones del Peñas Huesca, así como su continua falta de acierto, les condenaron frente a las rotaciones del Stadium B.

