El Villanueva se crece con uno menos y rasca tres puntos de oro ante el San Lorenzo

El Villanueva y San Lorenzo se enfrentaban en un partido en el que había más de tres puntos en juego, dada la delicada situación de ambos conjuntos, en plena lucha por salir de la zona baja de la tabla. Los locales fueron los claros dominadores del encuentro y mostraron mayor determinación en ambas áreas. Con la victoria de hoy, los azulgranas superan a uno de sus rivales directos y vuelven a salir de la zona de descenso.

Los villanovenses salieron al campo muy concienciados de lo que había en juego, por lo que desde el inicio del partido mostraron gran intensidad y un derroche físico espectacular. Con una presión alta y rápidas transiciones los locales comenzaron a dominar el encuentro, mientras que los de San Lorenzo intentaban adoptar un juego más conservador y especulativo. No habían transcurrido ni los primeros veinte minutos de partido, cuando llego el primer tanto del Villanueva; tras una gran jugada de la delantera Mapate recibe un balón filtrado desde fuera del área, el delantero, que se hallaba a la altura del punto de penalti remata sin oposición y en segunda instancia, tras el rechace del portero, anotaba el primero de los suyos.

La primera mitad seguía por los mismos derroteros, aunque los oscenses reaccionaron intentando subir más las líneas, sin embargo toda la defensa del Villanueva, y en particular Safwan, rayaron a un nivel muy alto, sin apenas conceder ninguna ocasión. Justo antes del descanso los azulgrana se iban a quedar en inferioridad númerica por la expulsión directa de Marcos, que golpeó, sin balón de por medio, a uno de los defensas visitantes.

Tras el paso por vestuarios, los verderoles salieron con mayor ímpetu, buscando equilibrar la contienda y con la ventaja de contar con un jugador más. Nada mas comenzar este segundo período, Perso dispuso de la ocasión más clara para los suyos, pero su remate era repelido por el travesaño. Avanzaban los minutos y los visitantes no sólo no lograban amedentrar a la zaga rival, sino que los azulgranas lograron reponerse con un gran despliegue físico y dominar el encuentro, sobre todo por medio de Edu Vicente y Alcaine, que volvía a los terrenos de juego. En una acción individual Pascu lograba duplicar la ventaja para los suyos, tras zafarse de tres contrarios batía por raso a Claver.

La guinda la puso Edu Vicente, de nuevo tras una acción individual, se fue internando por la zona derecha y con su pierna buena lograba colar el esférico por la escuadra. Octavo tanto de la temporada para el mediapunta, ya entre los máximos antoadores de la competición. Con esta amplia ventaja finalizaría el encuentro, victoria importantísima para los locales, dedicada a su entrenador, Enrique Benedí, que desgraciadamente no ha podido asistir debido a una hernia. Dura derrota en cambio para los de San Lorenzo, que de nuevo se ven superados por un rival directo y en puestos de descenso.

Ficha técnica:

Villanueva: Nacho, Guille, Iván Vera, Medrano, Safwan, Miki, Alcaine (Lafuente, 74), Pascu, Draman (Marcos, 8), Mapate y Edu (Farina, 84).

San Lorenzo: Chavo, Perso, Carbó, Montorio, Batanás, Arturo, Agustín, Gías (Gabriel, 59), Musta (Seral, 86), Alonso y Adrián (Gracia, 88).

Goles: 1-0, min. 17: Mapate. 2-0, min. 62: Pascu. 3-0, min. 82: Edu.

Árbitro: García Fernández. Amonestó a Nacho y Alcaine por parte local y a los visitantes Musta, Adrián y Gías. Expulsó con roja directa al local Marcos, en el minuto 45.

