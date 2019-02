El Quinto y el Caspe se reparten los puntos en su duelo en la zona alta

El Quinto y el Caspe se repartieron los puntos en un duelo muy igualado que destacó por su intensidad y ritmo en las dos áreas. Tras una primera parte en la que el intercambio de golpes fue constante, Elías abrió el marcador a falta de un cuarto de hora para el final, si bien Moreno no tardó en hacer la igualada definitiva.

Pronto se plasmó en el terreno de juego la importancia de este partido para ambos equipos. El cuadro visitante fue el primero en abrir el tarro de las hostilidades con un uno contra uno que Mallor se encargó de desbaratar. Moha, en esta ocasión para los locales, fue el encargado de llevar el peligro al área contraria, además por partida doble. Primero, en un nuevo uno contra uno que David repelió con acierto, y más tarde en una jugada en superioridad en la que pecó de egoísta. El Caspe reaccionó y empezó a controlar más el balón mediada la primera mitad, aunque sin crear ocasiones claras en unos 45 minutos iniciales plagados de ritmo y ataques.

En la reanudación, el partido mantuvo el mismo guion, con los dos equipos buscando sin complejos la porte´ria rival. Los disparos lejanos se alternaron con jugadas más elaboradas que pudieron causar más de un disgusto a los guardametas. Finalmente, a falta de un cuarto de hora, Elías encontró la red rival tras ganar por velocidad un balón a la espalda de la defensa caspolina, no fallando en su definición ante el portero. Poco duró la alegría en el Gregorio Vidal, ya que a los seis minutos Moreno conectó un potente disparo desde 35 metros que se introdujo en la meta de Mallor tras rozar en un defensor. Así volvía el empate a un marcador que no se movió más en los diez minutos restante, otorgando un punto a cada equipo que no es de gran utilidad para sus aspiraciones en la clasificación.

Ficha técnica:

Quinto: Mallor, Bes, Budría, Samba (Carlos, 61), Gracia (Carlos, 73), París (Gonzalvo, 78), Pérez, Úbeda (Elías, 66), Blasco, Jorge y Mohamed (Galusca, 75).

Caspe: David, Loscos, Lizarbe, Chabier, Castilla, Moreno, Novella (Muniesa, 60), Nadales (Merino, 60), Puyo, Gallego y Jabato (Burillo, 78).

Goles: 1-0, min. 77: Elías. 1-1, min. 83: Moreno.

Árbitro: Martín Salvador. Amonestó a los locales Mohamed y Pérez y a los visitantes Puyo, Ballester y Castilla.

