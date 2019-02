Un desatinado Illueca solo puede derrotar por la mínima a La Almunia

El Illueca superó por la mínima a La Almunia. Bastó un gol de Gimeno en el descuento de la primera parte, para que los puntos se quedasen en el Papa Luna.

Dos partes diferenciadas en el encuentro de esta tarde. La primera, equilibrada, sin apenas oportunidades, y una segunda en la que fueron mejores los rojiblancos, que vencieron sin pasar apuros, aunque siempre con el miedo a un posible empate por el hecho de ganar por la mínima.

Arrancó el duelo con poca intensidad, y con los visitantes queriéndose hacer dueños de la situación, teniendo el balón, aunque con escasa profundidad. El Illueca estaba espeso, sin chispa, costaba recuperar el cuero y así trascurrió una primera mitad, en la que parecía que el marcador iba a permanecer inamovible, pero en el descuento, una jugada de Gracia Peña por banda derecha, la culminaba Gimeno con un cabezazo que cogió a contrapié a Tornos, que no pudo reaccionar para evitar el tanto.

Con el viento de cara por tener la ventaja a su favor, la segunda mitad fue controlada casi en exclusividad por los futbolistas de Javier Romero. Tuvieron varias veces la sentencia, pero no anduvieron finos en el momento supremo, el del remate. Un pase de la muerte que Ormad no culmina con acierto, un mano a mano de Morales que no culminó y un par de paradones de Tormos, uno a testarazo de Ormad que se fue bombeando, pero pudo despejar y un lanzamiento a romper de Gracia Peña desde el perfil derecho, que se encontró con la buena respuesta del meta rival.

Ficha técnica:

Illueca: Roberto, Karol, Gorry, Sacasa, Cavero, Simón, Dani Suárez, Gimeno (César, 76), Morales (Escarda, 78), Ormad y Gracia Peña (Pinto, 89).

La Almunia: Tornos, Víctor Díez, Álex Gracia (Keinel, 76), Sofi, Álex Gil, Lahoz (Samu Cardo, 61), Jorge Pérez (Belanche, 61), Willy, Embid, Chino y Óscar.

Goles: 1-0, min. 45+1: Gimeno.

Árbitro: Alfredo Ramo Andrés. Amonestó a los locales Gimeno y Ormad y a los visitantes Jorge Pérez, Álex Gil, Willy y Samu Cardo.

