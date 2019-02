El Magallón vence al Biescas en los últimos minutos

El Magallón aprovecha los últimos minutos para desigualar el marcador. Encuentro con una primera mitad marcada por la igualdad. El partido comenzó con los dos conjuntos bien plantados sobre el verde, lo que impedía que hubiese un dominador claro. El juego se centraba en la pugna entre centrocampistas, que solo podían bregar en busca de la posesión del esférico. Las ocasiones no llegaban y ambos equipos daban por bueno el empate como resultado al descanso. Y acabó la primera mitad como empezó, con el empate a cero en el marcador.

Sería en la segunda mitad en la que se decidiría el encuentro. El Magallón, que se defendió muy bien y no dejó opción al Biescas, logró la victoria gracias a dos buenos tantos muy bien trabajados. En el 75, tras una posible falta al local Gonzalo, que el colegiado no pitó, se produjo una rápida jugada, siendo Juanjo el que inauguró el marcador tras definir con calidad ante Marcelo. Intentó poner la réplica el conjunto pelaire, pero los disparos de Azón y Fañanás no encontraron puerta. Y con el Biescas volcado llegó el tanto de la sentencia: una gran jugada entre Segura y Falcón la culminó este último con un buen tiro cruzado, poniendo el definitivo 0-2 en el electrónico.

Ficha técnica:

Biescas: Marcelo, Chapu, Aitor (Estella, 85), Sierra, Azón, Marco, Lardiés (Manu, 85), Fañanás, Gonzalo, Adrián y Marín (Vergara, 67).

Magallón: Ichu, Roy, Broto, Pucheta, Chicote, Falcón, Aibar, Segura (Adrián, 89), Juanjo (Julio, 75), Chori (Mario, 69) y Fran (Ibáñez, 85).

Goles: 0-1 Minuto 75: Juanjo. 0-2 Minuto 87: Falcón.

Árbitro: Casanova López. Amarilla a los locales Fañanás, Marco y Marcelo, y a los visitantes Chori y Mario.

