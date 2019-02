El Bujaraloz y el Herrera se reparten los puntos en el duelo por la permanencia

Reparto de puntos en el duelo por la permanencia entre el Bujaraloz y el Herrera. El cuadro local tuvo más ocasiones para llevarse los tres puntos pero el Herrera supo jugar su partido y aprovechar sus ocasiones. Ambos equipos acabaron el choque con 10 jugadores sobre el campo.

El partido comenzó con el cuadro local muy intenso y buscando elaborar jugadas de ataque, consciente de lo que había en juego. El control del juego fue del Bujaraloz desde el principio pero el Herrera estuvo muy bien plantado sobre el césped durante los primeros 45 minutos. La primera ocasión del partido fue para Lamenca, que mandó a las nubes el balón tras recibir en el punto de penalti. Tras unos minutos de dominio, el Herrera tuvo dos acercamientos con peligro provocado por fallos defensivos de la zaga local. En los últimos minutos del primer periodo, el conjunto local volvió al dominio de balón y tuvo dos ocasiones en las botas de Royo, la primera de ellas se estrelló en el palo y la segunda se convirtió en un espectacular gol desde 40 metros. Los locales tomaron ventaja de esta manera justo antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, el Bujaraloz salió más espeso que en la primera parte, pero su rival no creó peligro durante esta fase del partido. Con el paso de los minutos los locales se fueron asentando de nuevo en el partido y disfrutaron de ocasiones claras para ampliar la distancia en el marcador, pero les faltó acierto. En el minuto 70 se quedaron con un jugador menos por la expulsión de Borja y el Herrera se lanzó al ataque en busca del empate, que consiguió en los últimos minutos después de que Grasa cazase un balón en el área tras un centro. En la celebración del gol el propio Grasa fue expulsado por roja directa por una supuesta agresión a Villagrasa, guardameta local. El partido no terminó así ya que el Bujaraloz tuvo dos ocasiones para ganar en los últimos minutos, pero el marcador no se movió.

Ficha técnica

Bujaraloz: Villagrasa, Cofreces, Clavel (González, 79), Oriol, Royo (Vidal, 70), Lamenca, Ruiz, Borja, González, Villuendas y Samper.

Herrera: Cevallos, Val, Ezquerra, Ruiz (Hernández, 82), Zapater, Ezquerra (Valej, 88), Maqueda, Puri (Martínez, 63), Gracia, Grasa y Aladrén (Meavilla, 46).

Goles: 1-0, min. 44: Royo. 1-1, min. 86: Grasa.

Árbitro: Ruiz Sumelzo. Amonestó a los locales Royo, Villuendas, Lamenca, Clavel, Oriol y Corfreces y a los visitantes Ruiz y Maqueda. Expulsó por doble amarilla al local Borja en el minuto 70 y al visitante Grasa por roja directa en el minuto 86.

