Aragón sub-18 empata ante Navarra y queda fuera de la final

Aragón sub-18 no jugará la fase final tras empatar esta mañana ante Navarra y cerrar su participación con un total de siete puntos. Los pupilos entrenados por Miguel Sevil deberían haber ganado este último choque por goleada para haber aspirado a clasificarse a la última ronda.

Empate sin goles entre la selección aragonesa y el combinado navarro que no deja contento a ninguno de los dos conjuntos. Los rojillos salieron lanzados, pese a que ya no tenían opciones de clasificarse para la fase final, y pudieron adelantarse en los primeros compases del partido, pero el disparo de Kevin se topó con un bien colocado Acín. La ocasión despertó a los locales que, por medio de Marín, que bajaba a recibir, se hicieron con el control del partido. Pudo aprovechar esta reacción Aragón, pero se encontró con una soberbia parada de Villacampa a remate de Manu.

El partido seguía por los mismos derroteros: el conjunto anfitrión dominaba y los navarros intentaban buscar los rápidos desmarques de Kevin, que pudo anotar de nuevo, pero Acín le volvió a ganar en el mano a mano. El control aragonés no conseguía inquietar a la zaga rojilla, que aguantaba bien la potencia de Carlos Kevin en los centros laterales. Pese a ello, el cuadro local encontraba espacios en el hueco entre central y lateral, lo que provocaba numerosas llegadas de Jay y Lantarón. En una de estas, cuando el partido se aproximaba al descanso, llegó la más clara de la primera mitad: Francho atacó el espacio, se quedó solo delante de Villacampa y remató ligeramente desviado.

El paso por vestuarios activó a los visitantes, que salieron entonados y buscando arrebatar la posesión al conjunto aragonés, que no lograba superar la línea de presión visitante. Sin embargo, cuando mejor estaban los rojillos llegó el primer aviso aragonés, obra de Carlos Kevin, que no acertó a embocar un rechace en el área. Los locales, sabiendo que debían ganar para tener opciones de llegar a la fase final, dieron un paso adelante, gozando de varias ocasiones que no encontraron acierto en el remate. Pudo llevarse los tres puntos Aragón cuando apenas quedaban diez minutos, pero Vivas, que acababa de saltar al verde del Pedro Sancho, remató fuera cuando todo el mundo cantaba el gol. Al final resultado de empate a cero goles, en un partido muy digno de la selección aragonesa, que pese a no clasificarse, ha dado una muy buena imagen en todos los partidos.

Ficha técnica:

Aragón sub-18: Acín, Almerge, Manu (Rodrigo, 58), Francho, Lantarón, Jay (Vivas, 67), Carlos Kevin (Azón, 67), Marín, Francés (Mata, 83), Cirac y Val.

Navarra sub-18: Villacampa, Lacalle, Calvo, Retegui, Herrendo, Ibiricu, Oroz, Huarte (Salvador, 78), Olcoz (Martín, 82), Zaldua (López, 72) y Kevin (Sarlegui, 89).

Árbitro: Ruiz Esquinas. Amonestó al local Francés y a los visitantes Retegui, Herrando, Martín y Olcoz.

