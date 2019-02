El Bantierra Fénix afronta una difícil salida ante el Babarians XV

Con la clasificación en el bolsillo, afronta el Bantierra Fénix la siempre difícil salida a Calvia. Babarians XV, noveno clasificado con un balance de cuatro victorias y 13 derrotas, conjunto que no está todavía matemáticamente salvado y apurará sus opciones ante el cuadro maño para ganar en tranquilidad. El partido de la primera vuelta acabón con un 28 (b)/14 para los zaragozanos, en un competido encuentro.

'Con la clasificación matemática conseguida, y por tanto el objetivo de la temporada cumplido, tenemos que ganar los máximos puntos posibles, aspecto importante para conseguir un cruce lo menos complicado posible. No bajamos la guardia y vamos con el máximo respeto a Mallorca. Son un equipo bien armado y un juego muy definido. No hablaremos de conseguir el título de liga, hasta que no lo tengamos conseguido' comenta Jorge Molina, técnico de Bantierra Fénix.

El conjunto zaragozano está realizando una temporada memorable, con la clasificación para la fase de ascenso a División de Honor, aunque Jorge Molina, técnico de este excepcional grupo, no quiere relajación en estos compromisos para estar al cien por cien cuando lleguen los partidos definitivos de la fase de ascenso.